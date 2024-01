Le mur de gabions d’origine locale protège la résidence indienne du studio d’aménagement paysager des vents forts

maison à hauteur infinie par Earthscape Studio

Au milieu des chaînes de montagnes du Tamil Nadu, IndeEarthscape Studio a construit un ferme qui s’harmonise avec son environnement, laissant le paysage naturel intact. Équilibrant les vues panoramiques avec la nécessité de tempérer les vents forts et la lumière intense du soleil, les architectes ont enveloppé la demeure dans un mur de gabions circulaire construit à partir de roches locales. De cette manière, le projet résidentiel, baptisé Infinite Rise, assure non seulement le confort des résidents, mais favorise également une durabilité maximale, comblant le fossé entre l’homme et la nature.

vue aérienne du bâtiment et de ses environs | toutes les images par Studio IKSHA

conception résistante au vent : créer un mur de gabions bien pensé

Perché avec une vue à 180 degrés sur les montagnes et vallées environnantes, le projet d’Earthscape Studio (en savoir plus ici) s’appuie sur un engagement en faveur de la préservation de l’environnement. Le lit rocheux existant et une entaille de 6 mètres de profondeur dans le terrain ont servi de base à la conception, capitalisant sur les caractéristiques innées du terrain. Sur tout le site, les architectes ont rencontré une variation de pente, allant de 2 à 4 mètres de profondeur, créant un paysage dynamique. Leur approche consistait à orienter les espaces vers la vallée, en incorporant une cour ouverte au cœur de la structure pour améliorer l’éclairage et la ventilation naturels.

Cependant, le site présentait un défi en raison du vent intense, ce qui risquait de perturber l’atmosphère sereine. Pour résoudre ce problème, l’équipe de conception a conçu une solution sous la forme d’un mur de gabions soigneusement conçu. Cette barrière de protection protège non seulement du vent, mais atténue également les problèmes de bruit associés à une exposition directe. La disposition des roches dans le mur de gabions est adaptée aux activités anthropométriques au sein des espaces, garantissant une intégration transparente avec le paysage tout en encadrant des vues pittoresques sur la vallée.

vue en élévation du bâtiment

matériaux de construction et solutions de refroidissement durables

Les murs communicants présentent une touche durable, fabriqués à partir de terre coulée provenant directement du site, rationalisant ainsi le processus de construction. Renforçant l’effet rafraîchissant à l’intérieur, les sols présentent une finition en oxyde vert, un choix stratégique pour lutter contre la chaleur intense de l’été. Une cour ouverte complète le revêtement de sol en oxyde, maintenant collectivement une température rafraîchissante à l’intérieur.

Pour atténuer davantage la chaleur estivale, un plan d’eau stratégiquement placé entre les pièces et le mur de gabions aide à réduire les températures de l’air chaud lorsqu’elles se déplacent de l’extérieur vers l’intérieur. Les éléments en bois du bâtiment, réutilisés à partir de déchets, trouvent une nouvelle vie sous forme de portes, de tables de bar, de fauteuils, de tabourets de bar et d’armoires de cuisine, incarnant ainsi un engagement en faveur du développement durable.



vue en coupe du bâtiment



la piscine à débordement offre une vue généreuse sur les chaînes de montagnes environnantes