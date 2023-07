Le mur commémoratif itinérant du Vietnam arrive dans le comté de McHenry – Shaw Local

Le mur commémoratif itinérant du Vietnam, « Le mur qui guérit », viendra à McHenry du 13 au 17 juillet. Cela fait presque 10 ans depuis la dernière visite du mur dans le comté de McHenry.

Le mur est une réplique à l’échelle des trois cinquièmes du mémorial du Vietnam à Washington, DC, mesurant 6 pieds de haut au centre et couvrant près de 300 pieds d’un bout à l’autre.

Le mémorial itinérant rappelle les sacrifices consentis par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Il a été conçu dans le but d’aider à guérir et à raviver les amitiés et de permettre aux gens de rendre visite à des êtres chers dans leur ville natale qui, autrement, ne pourraient peut-être pas faire le voyage à Washington, DC.

Ce mémorial donne à de nombreux anciens combattants et membres de leur famille la première étape du processus de guérison pour quelque chose qu’ils portent depuis plus de 50 ans. — Don Russo, directeur du mur commémoratif itinérant du Vietnam

Don Russo, directeur du Vietnam Traveling Memorial Wall, a expliqué que cette raison, parmi tant d’autres, est une des principales motivations pour lesquelles ils ont commencé à le faire.

« C’est pourquoi nous avons commencé à voyager et à l’amener dans les petites communautés et les grandes villes en premier lieu », a déclaré Russo. « Il y a tellement de gens qui n’arriveront jamais à Washington. »

Russo a parlé de l’importance de l’arrivée du mur dans le comté de McHenry pour les anciens combattants locaux et les membres de la famille de la communauté.

Peter Kim, quartier-maître du McHenry Veterans of Foreign Wars Post 4600, a partagé le calendrier des événements de la visite et ce qui sera offert aux vétérans du Vietnam qui y assisteront.

Jeudi, le mur commémoratif partira du comté de Brevard, en Floride, et rejoindra l’escorte à moto VFW Post 4600 sur le parking principal de Lake County Fairgrounds. De là, l’escorte conduira le mémorial au McHenry VFW, où les volontaires commenceront à assembler le mur.

Le jour le plus attendu du week-end sera le samedi, qui comprendra une cérémonie d’ouverture et un déjeuner spécial pour les vétérans du Vietnam présents.

Tout au long du week-end, le personnel de VFW et des bénévoles dévoués ont déclaré qu’ils veilleraient au bon déroulement de l’événement, reconnaissant l’impact du mémorial sur les anciens combattants et la communauté.