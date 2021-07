Le mur commémoratif de Surfside survit à la démolition

SURFSIDE, Floride — Une tige à la fois, Douglas Berdeaux a soigneusement créé un cadre floral de roses rouges et de tulipes jaunes sur la clôture grillagée entourant le portrait souriant d’Elaine Sabino, sa belle-sœur disparue.

Sabino, une hôtesse de l’air de JetBlue qui aimait voyager et rencontrer de nouvelles personnes, est portée disparue depuis que l’immeuble en copropriété des Tours Champlain Sud s’est effondré de façon inattendue avant l’aube du 24 juin. Elle habitait au 12e étage.

« C’était une personne très aimante. Très vif. Elle avait une personnalité plus grande que nature », a déclaré Linda Howard, la sœur de Sabino, résidente de Daytona Beach, alors qu’elle luttait pour retenir ses larmes près du portrait. Son frère, John, se tenait à ses côtés.

Sabino est l’une des dizaines de victimes et de personnes disparues exposées sur le Surfside Wall of Hope & Memorial de fortune, qui sert d’aimant sombre pour les personnes en deuil alors que la petite communauté de l’île-barrière fait face à la catastrophe.

Le mur commémoratif en croissance constante s’étend le long de la clôture ouest du centre de tennis de la ville de Surfside à Harding Avenue et 88th Street. Des centaines de bouquets de fleurs, des peluches, des bougies, des affiches faites à la main, des messages religieux et des drapeaux ornent le site.

« J’espère que cela deviendra permanent. Je pense que c’est une belle expression d’amour et de respect. Et c’est le genre de création spontanée qui émeut les gens », a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett.

Lundi matin, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que 27 décès avaient été confirmés dans l’effondrement de la copropriété. 118 autres personnes sont toujours portées disparues.

La partie dangereuse des tours Champlain Sud qui est restée debout se profilait juste au-delà du mur commémoratif – avec des meubles de patio et des plantes toujours perchées sur les balcons extérieurs – avant qu’une équipe de démolition ne renverse la structure de 12 étages dimanche soir.

Des bruits de marteau-piqueur et de grondement d’équipement lourd remplissent l’air au mur alors que les équipes de recherche et de sauvetage continuent de travailler par quarts de 12 heures. La recherche de survivants dans les décombres se poursuit depuis 12 jours.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont prié devant le mur lors de leur visite à Surfside la semaine dernière. Jill Biden a déposé un bouquet de roses blanches sur le site.

Lors d’une conférence de presse samedi, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré aux journalistes que lui et sa femme, Casey, étaient revenus pour voir le mur commémoratif. Il a noté que l’effusion d’expression sur le site avait augmenté de façon exponentielle depuis les premiers jours après la catastrophe.

DeSantis a également déclaré qu’il reconnaissait maintenant certains des visages et des noms après avoir rencontré leurs proches et entendu des histoires sur leur vie.

« C’est une telle gamme. Je veux dire, vous avez des gens qui ont vécu une vie bien remplie à plus de 90 ans. Vous avez de jeunes enfants. Certains de ces jeunes adultes dans la fleur de l’âge ont toutes ces opportunités devant eux. Un groupe de personnes très, très spécial », a déclaré DeSantis.

Le directeur de Surfside Town, Andrew Hyatt, a déclaré que les portraits et les photographies du mur lui rappelaient les monuments qu’il avait visités à Washington, DC, tels que le mémorial des anciens combattants de la guerre de Corée. Son père a servi pendant ce conflit.

« On a l’impression d’être entré dans quelque chose de sacré, comme un sanctuaire. Vous entrez en quelque sorte dans l’esprit et les pensées des familles », a déclaré Hyatt. « Vous n’avez qu’à vous imprégner de cela pendant une minute. Et ton cœur devient lourd. C’est émouvant », a-t-il déclaré.

« C’est eux à leurs meilleurs moments, tu sais ? Et c’est ce dont leur famille se souvient, alors ils nous aident à nous souvenir. Je ne les connaissais pas tous. Mais en les regardant, vous avez la chance de voir un aperçu de leur vie – juste cet instantané. »

