Le «  mur bleu  » des conservateurs dans le sud commence à s’effondrer, affirment les démocrates libéraux

Après que Boris Johnson a brisé le «mur rouge» traditionnellement travailliste dans les Midlands et au nord de l’Angleterre, il y avait des affirmations aujourd’hui que le «mur bleu» conservateur dans le sud pourrait commencer à s’effondrer.

Les libéraux démocrates ont déclaré qu’ils avaient les yeux rivés sur un certain nombre de sièges parlementaires traditionnellement véritablement bleus après avoir gagné des conseillers des conservateurs du sud et de l’est de l’Angleterre.

Et dans un autre signe de changement des modèles électoraux, les travaillistes et les Verts ont également remporté des poignées de sièges dans les cœurs conservateurs comme l’est et l’ouest du Sussex, le Surrey et le Kent.

Les résultats semblent apporter un certain soutien aux théories selon lesquelles les conservateurs perdent leur soutien dans certains bastions traditionnels, en raison à la fois de l’opposition au Brexit dans certaines parties du sud et des diplômés et jeunes professionnels qui s’installent dans les comtés d’origine pour échapper aux prix élevés de l’immobilier à Londres.

Tout en ne faisant aucun gain global en conseillers à travers l’Angleterre dans son ensemble, les libéraux démocrates célébraient la prise de la ville et le conseil de district de St Albans dans le Hertfordshire et refusaient aux conservateurs le contrôle du Cambridgeshire et de Tunbridge Wells dans le Kent.

Le parti d’Ed Davey a également renversé le chef du conseil des conservateurs dans l’Oxfordshire, où les Lib Dems récupéraient des sièges dans l’un des derniers domaines à se déclarer.

Lors des élections des conseils de comté du sud et de l’est, les Lib Dems ont remporté six sièges dans le Wiltshire, cinq dans le Surrey, cinq dans le Hertfordshire, quatre dans le Cambridgeshire, trois dans le Buckinghamshire, trois dans le Devon et deux dans le West Sussex.

Dans les districts et les arrondissements, ils étaient représentés par quatre conseillers à Tunbridge Wells, cinq à St Albans, trois à Wokingham et trois à Woking et ont tenu des conseils comme Cheltenham, Eastleigh, Mole Valley, Three Rivers et Watford.

La leader adjointe et députée de St Albans, Daisy Cooper, a déclaré: «Le mur bleu conservateur a commencé à s’effondrer lors de cette élection alors que les libéraux démocrates progressent dans les anciens foyers conservateurs.

«De Cheltenham au Cambridgeshire, du Wiltshire à Woking, nulle part n’est sûre pour les conservateurs dans leur mur bleu. L’ère des zones interdites pour les libéraux démocrates dans les villes et villages traditionnellement conservateurs du sud est révolue.