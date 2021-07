Le mur 2021 de Samsung est maintenant disponible dans le monde entier – Samsung Global Newsroom

L’écran colossal du mur mesure plus de 1 000 pouces, créant une vaste toile pour présenter le contenu

Samsung Electronics a lancé aujourd’hui le modèle 2021 de son écran modulaire repoussant les limites The Wall (nom du modèle : IWA) dans le monde. Avec la nouvelle technologie de traitement de l’IA, des fréquences d’images améliorées de 120 Hz et des options d’installation polyvalentes, The Wall de cette année réinvente une fois de plus la technologie d’affichage pour offrir aux entreprises une flexibilité illimitée pour présenter le contenu.

« Samsung se consacre à la création des écrans les plus innovants pour ceux qui sont à la pointe de la création vidéo et des expériences de marque », a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Le 2021 The Wall est notre écran le plus immersif et le plus polyvalent à ce jour, offrant aux entreprises un contrôle total pour créer leurs environnements de rêve. »

Un nouveau processeur Micro AI analyse et optimise instantanément chaque image de la vidéo pour offrir la meilleure qualité d’image possible. En utilisant jusqu’à 16 modèles de réseaux neuronaux différents, chacun formé à la technologie de mise à l’échelle de l’IA et d’apprentissage en profondeur, le processeur Micro AI peut optimiser la qualité de l’image jusqu’à une résolution de 8K, améliorant le contraste et éliminant le bruit.

La technologie Black Seal du mur recouvre l’écran d’une uniformité parfaite, créant une toile transparente pour des niveaux de noir plus purs avec une profondeur améliorée offrant un contraste inégalé et des détails impeccables. Avec une luminosité maximale de 1 600 nits, The Wall fournit des images claires qui se démarquent même dans les environnements lumineux. La technologie Ultra Chroma produit des longueurs d’onde plus étroites qui créent des couleurs RVB deux fois plus pures1 et plus précis que les LED conventionnelles. Chaque LED est maintenant jusqu’à 40 % plus petite,2 augmentant l’espace de noir pur entre les pixels pour une meilleure uniformité des couleurs et un contraste d’image plus élevé.

Le modèle de cette année est plus facile à installer grâce aux nouvelles connexions d’accueil sans fil et à une conception sans cadre, ce qui permet d’obtenir une profondeur d’armoire deux fois moins profonde qu’auparavant.3 Grâce à la technologie modulaire, le 2021 The Wall peut être installé dans une variété de positions, y compris concave, convexe, plafond, suspendu, incliné et de type L. De plus, les utilisateurs n’ont besoin d’ajuster qu’une seule fois par armoire avec Factory Seam Adjustment, éliminant ainsi l’ajustement module par module et économisant du temps.

Le modèle 2021 offre son image la plus détaillée à ce jour avec la première résolution 8K de l’industrie avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une lecture Simple 8K. Le mur peut être configuré horizontalement pour une résolution jusqu’à 16K avec une disposition de 15 360 x 2 160 pixels.4 Son écran massif mesure plus de 1 000 pouces, créant une toile complètement expansive pour présenter le contenu.

Le mur est livré avec des fonctionnalités Micro HDR et Micro Motion, avec un traitement 20 bits pour offrir une qualité d’image cohérente qui convient à tous les environnements commerciaux pour une expérience de visionnage fluide, quel que soit l’emplacement. L’écran comprend également quatre écrans image par image (PBP), permettant quatre sources de contenu différentes, qui peuvent toutes être affichées simultanément en résolution 4K. La fonction 4-PBP peut être utilisée à des fins commerciales où des écrans multiples sont nécessaires.

Toutes les fonctionnalités de The Wall sont livrées avec la sécurité en tête. TÜV Rheinland a décerné sa certification Eye Comfort pour une émission de lumière bleue minimisée, tandis que sa certification EMC Classe B minimise les ondes électromagnétiques pour une installation sûre dans les maisons.

Le 2021 The Wall de Samsung est disponible sur certains marchés du monde entier à partir d’aujourd’hui. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://displaysolutions.samsung.com/the-wall.

1 Le chiffre est basé sur des normes de test internes par rapport à la signalisation LED conventionnelle de Samsung.

2 Par rapport au modèle 2020.

3 Par rapport au modèle 2020.

4 Pour une conception régulière, le rapport 16:9, la résolution 8K (7 680 x 4 320) est prise en charge.