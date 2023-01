Le Mumbai City FC signe le gardien de 18 ans Ahan Prakash

Le Mumbai City FC est ravi d’annoncer la signature du jeune gardien Ahan Prakash. Le joueur de 18 ans rejoint les Islanders pour un contrat de trois ans et demi qui court jusqu’en mai 2026.

Ahan, qui est né à Bihar mais a déménagé à Bengaluru, a représenté les U-13 du Bengaluru FC et a ensuite représenté l’équipe d’État du Karnataka au tournoi national de football sub-junior en 2017. En 2018, il a même été nommé capitaine de l’équipe d’État pour le tournoi des jeunes. En 2020, Ahan a rejoint les Indian Arrows et a fait ses débuts pour l’équipe de développement en janvier 2021 dans la I-league.

Montrant une croissance exponentielle après ses débuts, Ahan a fait sept autres apparitions jusqu’à la fin de la saison I League en 2021. Lors de sa première campagne, il a montré son talent prodigieux en devenant le plus jeune récipiendaire du héros du match dans l’histoire de la I-ligue. À seulement 16 ans, il est également devenu le plus jeune capitaine de l’histoire de la I-League lorsqu’il a mené les Indian Arrows à une victoire 3-0 contre NEROCA le 6 mars 2021.

Ahan Prakash s’est également imposé progressivement dans la configuration de l’équipe nationale junior. Il a été appelé dans l’équipe indienne U-15 au Torneo Delle Nazioni en Italie en 2019, mais a fait ses premières apparitions pour l’Inde pour les U-17 lors d’une série Tri-Nation à Dubaï et du Future Champions Tournament à Johannesburg.

Ahan Prakash a déclaré : « Le Mumbai City FC est l’un des plus grands clubs d’Inde et c’est un honneur absolu pour moi de les rejoindre. Côtoyer et pouvoir apprendre des meilleurs footballeurs du pays ne fera que contribuer à ma croissance et me permettra de montrer ce que je peux faire. C’est une opportunité dont je suis prêt à tirer le meilleur parti et j’ai hâte de commencer mon voyage avec ma nouvelle famille à Mumbai.

Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC, a déclaré : « Ahan est un gardien de but talentueux et a déjà montré un réel potentiel à son jeune âge. Ici, au Mumbai City FC, nous sommes convaincus de travailler avec et de développer les meilleurs jeunes talents en Inde. Ahan a montré son talent au niveau des jeunes, à la fois avec son club et à l’international tout en représentant l’Inde. Nous sommes impatients de l’aider à s’intégrer dans l’environnement du club pour lui permettre de grandir et de réaliser son potentiel futur.”

