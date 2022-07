Le Mumbai City FC signe le gardien Bhaskar Roy

Le Mumbai City FC a annoncé la signature du gardien Bhaskar Roy avec le joueur de 28 ans rejoignant les Islanders pour un contrat de deux ans jusqu’en mai 2024.

Bhaskar, originaire de Basunia Para au Bengale occidental, a remporté le prix Golden Glove de la I-League 2021-22 pour le Rajasthan United FC. Il a gardé huit draps propres et a réalisé le plus grand nombre d’arrêts (44 arrêts en 17 matches) pour Rajasthan United lors de sa première campagne en I-League.

Le gardien de but a perfectionné ses compétences à la Sports Authority of India (SAI) Kolkata et a ensuite représenté la marine indienne, la KFA Southern Samity et l’équipe de football des services, remportant des titres consécutifs du trophée Santosh avec les services en 2015 et 2016.

La saison suivante, Bhaskar a rejoint l’équipe de la I-League Minerva Punjab, où il a passé trois saisons et a participé à la phase de qualification de la Ligue des champions de l’AFC et à la Coupe de l’AFC en 2019. Il faisait également partie de la première équipe vainqueur du titre de la I-League du Punjab.

« C’est un grand jour pour moi et ma famille. C’est l’aboutissement de mon travail acharné et de mes efforts pour jouer au plus haut niveau possible, et représenter un club immense comme Mumbai City est un grand honneur pour moi. Je suis reconnaissant pour la confiance que le club a montrée en moi. J’ai hâte de montrer mes capacités et avoir la chance de travailler avec mes coéquipiers talentueux est quelque chose que je chéris. C’est une grande opportunité pour moi et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour que ça compte », a déclaré Bhaskar Roy après le déménagement.

“Bhaskar est un gardien très talentueux et après avoir été élu meilleur de la I-League la saison dernière, je suis ravi de pouvoir l’ajouter à notre équipe. Il ajoutera de la valeur à notre département de gardien de but et avec ses qualités complétera nos deux jeunes gardiens de but passionnants. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Bhaskar et de travailler ensemble vers nos objectifs pour cette saison », a déclaré l’entraîneur du Mumbai City FC, Des Buckingham.

