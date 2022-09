Le Mumbai City FC signe le défenseur Gursimrat Singh Gill

Le Mumbai City FC a recruté le jeune défenseur Gursimrat Singh Gill pour la saison 2022-23 de la Super League indienne, a annoncé vendredi le club.

Le joueur de 25 ans, qui est passé par la Chandigarh Football Academy avant de rejoindre l’AIFF Elite Academy, a signé son premier contrat de haut vol avec le Bengaluru FC en 2016.

Il a joué dans la Coupe AFC et a également fait partie de l’équipe gagnante de la Coupe de la Fédération en 2017.

Le défenseur polyvalent a changé d’allégeance à NorthEast United en 2017-18 avant de retourner à Bengaluru la saison suivante. Le deuxième passage de Gill avec les Blues a duré deux saisons, remportant le titre ISL en 2018-19 dans le processus.

« C’est un immense honneur et une bénédiction de rejoindre un club de la stature de la ville de Mumbai. Je suis à un stade de ma carrière où je veux jouer et acquérir de l’expérience au plus haut niveau et rejoindre Mumbai City m’aidera à faire un pas dans cette direction », a déclaré Gill dans un communiqué.

Le défenseur né au Pendjab avait joué pour l’équipe I League Sudeva Delhi en 2020-21 avant de rejoindre l’équipe ISL ATK Mohun Bagan pour la saison 2021-22.

Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC, a déclaré : « Gursimrat est un autre jeune joueur qui ajoutera de la profondeur et de la polyvalence à notre défense. Il a de bonnes expériences dans l’ISL et au niveau continental et a montré sa capacité à s’entraîner la semaine dernière avec nous ici à Kolkata.

“Nous sommes ravis de l’avoir avec nous et nous avons hâte de le voir contribuer aux objectifs de notre équipe cette saison.”

