Le Mumbai City FC signe Hardik Bhatt en prêt de Rajasthan United

Le Mumbai City FC a annoncé la signature du défenseur de 25 ans Hardik Bhatt, qui rejoint les Islanders en prêt du club de la I-League Rajasthan United jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

Né à Mumbai, Hardik a commencé sa carrière professionnelle avec l’ARA FC, un club de deuxième division de la I-League, avant de signer pour le FC Bengaluru United en 2019. Démontrant ses prouesses en tant qu’arrière latéral, Hardik a fait huit apparitions, marquant deux fois, pour le côté basé à Bengaluru.

Après un passage au Hyderya Kashmir FC, Hardik a rejoint l’équipe de la I-League Rajasthan United en décembre 2021. Il s’est établi dans les rangs des Desert Warriors, faisant partie des exploits du Rajasthan United lors de leur première saison en I-League en 2021-22. , et est devenu un élément régulier de leur côté dans la campagne de ligue en cours. Hardik a également réalisé des performances impressionnantes à la Coupe Durand 2022, notamment dans le match du Groupe B contre les Islanders, alors qu’il aidait le Rajasthan United à se qualifier pour les huitièmes de finale.

“C’est un moment de fierté pour moi de rejoindre Mumbai City, un club d’une ville que j’appelle chez moi”, a déclaré Bhatt.

“Ce n’est un secret pour personne que Mumbai City est un club ambitieux. Je suis un Mumbaikar et je sais ce que ce club représente pour la ville de Mumbai”, a-t-il poursuivi.

«Je suis certain que je donnerai mon 100% pour le badge et je veux aider le club pendant mon temps ici à réussir. Je tiens à remercier Rajasthan United pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté et j’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre passionnant de ma carrière.”

« C’est un plaisir d’avoir Hardik dans notre groupe talentueux. Nous sommes conscients de ses capacités pour l’avoir vu de près à la Coupe Durand l’an dernier, mais nous avons également vu ses solides performances dans la I-League », a déclaré l’entraîneur-chef du MCFC Des Buckingham.

“Hardik apportera ses qualités dans notre défense, en particulier en tant qu’arrière latéral, et nous sommes convaincus qu’il peut grandement contribuer à ce qui est une partie cruciale de la saison pour nous dans l’ISL et au-delà”, a ajouté l’Anglais.

