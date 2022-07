Le Mumbai City FC signe Alberto Noguera pour un contrat d’un an

Le Mumbai City FC a annoncé la signature d’Alberto Noguera avec le joueur de 32 ans rejoignant les Islanders pour un contrat d’un an jusqu’en mai 2023.

Le milieu de terrain né à Madrid a gravi les échelons à Getafe avant d’être repris par l’Atlético Madrid en juillet 2009, où il a été immédiatement intégré à l’équipe C du club. Il a été appelé pour s’entraîner avec la première équipe senior de Quique Sánchez Flores et a fait ses débuts en Liga contre Levante UD en 2011.

Noguera a quitté son Espagne natale en 2012 pour explorer les opportunités de jouer à l’étranger. Il a effectué de courts séjours à Blackpool en Angleterre et au FC Baku en Azerbaïdjan. Cependant, à l’été 2014, il est retourné en Espagne pour des séjours avec le CF Trival Valderas, le CF Fuenlabrada et le Lorca FC dans le troisième niveau espagnol.

Le joueur polyvalent a également aidé le Lorca FC à être promu au deuxième niveau en 2017. Il a ensuite rejoint le CD Numancia et a ensuite été prêté au Racing de Santander au troisième niveau jusqu’à la fin de la saison 2018/19.

A LIRE AUSSI | Le Mumbai City FC signe Sanjeev Staline pour 4 ans

L’Espagnol est passé en Inde en 2020, rejoignant le FC Goa et a été l’un des milieux de terrain les plus influents de la ligue au cours des deux dernières saisons. Pendant son séjour en Inde, Noguera a remporté la Coupe Durand 2021 et a amassé 4 buts et 11 passes décisives en Super League indienne.

Alberto Noguera a déclaré : « Je ressens un sentiment de fierté de rejoindre la ville de Mumbai. Il y a de l’ambition et de la soif de gagner dans ce club et la philosophie ici est de jouer un football offensif et beau. Je l’ai vu de l’extérieur au cours de mes deux années dans l’ISL et maintenant je suis prêt à contribuer au succès du club. De plus, je suis ravi que nous puissions jouer devant nos fans et personnellement, j’ai hâte de découvrir la vie et le football à Mumbai et en Inde pour ce qu’ils sont vraiment. J’espère que je pourrai être à la hauteur des attentes de nos fans et créer de bons souvenirs avec eux.

Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC, a déclaré : « Alberto est un excellent ajout à notre équipe et a constamment montré au cours des dernières saisons sa capacité à influencer les matchs d’une manière qui conviendra à notre style. C’est un joueur très expérimenté qui apportera également un leadership supplémentaire au groupe tout en nous permettant de développer et d’adapter notre façon de jouer. Je suis ravi d’avoir Alberto avec nous et j’ai hâte de travailler avec lui.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.