Le Mumbai City FC remporte une victoire 2-0 contre l’Odisha FC

Le Mumbai City FC a enregistré une victoire 2-0 contre l’Odisha FC lors d’un match très disputé de la Super League indienne (ISL) 2022-23 à la Mumbai Football Arena samedi.

Un but contre son camp de Shubham Sarangi et une frappe de Bipin Singh à la 94e minute ont suffi pour assurer les trois points aux Islanders.

Dans une première mi-temps terne, aucune des deux équipes n’a posé de menace dans la surface de réparation adverse. Les deux défenses étaient vigilantes pour éponger les balles perdues, mais c’est l’incapacité des joueurs à trouver la passe décisive ainsi que l’échec à appliquer la touche finale qui ont gardé ce match sans but à mi-parcours.

Sur le flanc gauche, Bipin Singh a inquiété la défense de l’Odisha FC en début de rencontre. À la sixième minute, le centre bas de Bipin a traversé le visage du but alors qu’aucun des attaquants de Mumbai City ne pouvait l’exploiter.

Sahil Panwar a envoyé un ballon menaçant vers le deuxième poteau depuis un corner à la 14e minute avant d’être repoussé par Phurba Lachenpa.

Le premier tir cadré a eu lieu à sept minutes de la mi-temps lorsque Nandhakumar Sekar a coupé du flanc gauche et a tiré un effort apprivoisé vers le but. Il a été confortablement recueilli par le gardien. À la 44e minute, Diego Mauricio a pris vie en sprintant devant deux joueurs de Mumbai City avant de se faire tirer dessus. L’effort du Brésilien n’a pas été cadré.

Cinq minutes après le deuxième mi-temps, l’impasse a été brisée alors que les Islanders ont pris les devants grâce à un but contre son camp. Lallianzuala Chhangte a été retrouvé sur le flanc droit par Ahmed Jahouh. Chhangte a décoché un tir cadré après un échange rapide avec Greg Stewart. Amrinder Singh a sauvé l’effort avec son pied mais le ballon a touché le défenseur Shubham Sarangi et a roulé dans le but.

À l’approche de l’heure de jeu, Mauricio a trouvé de l’espace dans la surface de réparation de l’Islander pour tirer au loin. La frappe féroce a été sauvée par Lachenpa. A la 72e minute, Mauricio est descendu dans la surface, sous la pression de Stewart. Les appels pour un penalty ont été vains car l’arbitre n’a accordé qu’un coup de pied de but.

À la 82e minute, Amrinder a refusé à Stewart avec un arrêt exceptionnel. L’attaquant écossais a reçu le ballon du flanc gauche et a décoché un tir bas au but. Les réflexes rapides d’Amrinder ont suffi à empêcher le ballon d’entrer.

Dans la dernière action du match, le Mumbai City FC a sondé vers une défense dispersée d’Odisha. Stewart a passé le ballon de manière désintéressée à Bipin qui a écrasé le ballon devant Amrinder pour marquer son 15e but en championnat pour le club avec le dernier coup de pied du match.

Les Islanders accueilleront ensuite les vainqueurs du bouclier ISL 2021-22 Jamshedpur FC le 22 octobre. Les Juggernauts retournent sur la côte est pour accueillir les Kerala Blasters le 23 octobre.

