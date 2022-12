Le Mumbai City FC punit le FC Goa avec un autre Goalfest pour continuer Dream Run

Le Mumbai City FC a une fois de plus lancé un déluge de buts contre l’adversaire en battant le FC Goa 4-1 en Super League indienne (ISL) à la Mumbai Football Arena jeudi. Le doublé de Pereyra Diaz l’a propulsé en tête du classement des buteurs de la ligue cette saison, tandis que Lallianzuala Chhangte et Alberto Noguera ont également été inscrits sur la feuille de match. Iker Guarrotxena était le seul buteur des Gaurs où Edu Bedia a ensuite écopé d’un deuxième carton jaune à la 79e minute.

Les hôtes n’ont apporté qu’un seul changement au onze de départ alors que Lalengmawia Ralte se remettait d’un problème et reprenait sa place dans le XI. Les visiteurs ont apporté deux changements qui ont vu Bedia et Redeem Tlang revenir dans le onze de départ. Princeton Rebello et le meilleur buteur du FC Goa, Noah Wail Sadaoui, sont tombés sur le banc.

Pour la huitième fois en neuf matchs, le Mumbai City FC a marqué le premier but du match. Brandon Fernandes a été surpris en train de faire la sieste sur le ballon alors que le défi de Rahul Bheke le mettait sur le chemin de Greg Stewart. L’Écossais a vu la course de Diaz et a joué une passe parfaitement pondérée vers l’attaquant, qui l’a glissée au second poteau à la 16e minute. Six minutes plus tard, un échappé de Phurba Lachenpa sur un tir de 25 mètres de Guarrotxena permettait au FC Goa d’égaliser.

Les Islanders ont repris les devants trois minutes avant la pause. L’arrière gauche Aibanbha Dohling n’a pas réussi à intercepter le ballon de Ralte vers Chhangte sur la droite. L’ailier a attiré quelques défenseurs avant de les dribbler et d’enrouler le ballon dans le filet avec son pied gauche.

Après avoir marqué trois minutes avant la pause, Diaz s’est assuré que le Mumbai City FC marquait également trois minutes après la pause. Chhangte est devenu fournisseur pour celui-ci alors qu’il l’a carré pour Diaz à l’intérieur de la surface. L’attaquant argentin a ajusté son pied et a choisi sa place pour marquer son sixième but de la saison.

Le FC Goa était coincé sur le pied arrière et ne s’en est pas remis. Un corner vite tiré sept minutes plus tard n’était dégagé que jusqu’à Noguera à l’entrée de la surface. L’Espagnol a appuyé sur la gâchette à distance et a enterré un curleur devant Dheeraj Singh. La soirée ne s’est pas bien terminée pour son compatriote de l’autre équipe, puisque Bedia a écopé d’un deuxième jaune pour avoir botté le ballon, et les Gaurs ont terminé à dix.

Cette victoire écrasante a permis au Mumbai City FC d’étendre son avance en tête du classement à cinq points d’avance sur le Hyderabad FC. Les Islanders bénéficieront d’une pause pendant la semaine 10 et reviendront lors de la semaine 11 pour affronter l’East Bengal FC au Salt Lake Stadium le 16 décembre. Les Gaurs rentreront chez eux pour accueillir l’Odisha FC le 10 décembre, samedi.

