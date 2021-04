Le champion en titre de la Super League indienne (ISL), le Mumbai City FC, a prolongé samedi le contrat de son ailier de 23 ans devenu arrière Vignesh Dakshinamurthy de quatre ans. Le contrat du joueur né au Karnataka durera jusqu’à la saison 2025. Vignesh a été considéré comme l’un des talents indiens les plus prometteurs du Mumbai City FC de Sergio Lobera. Il a aidé l’équipe à remporter le doublé, remportant le bouclier des gagnants de la ligue et le premier titre ISL du club. Après avoir joué au niveau U-23 pour l’Inde, Vignesh s’est présenté à Mumbai City à 22 reprises lors de la campagne 2020-21 et a marqué un but exceptionnel contre Hyderabad FC, son premier pour le club.

Ayant engagé son avenir au Mumbai City FC, Vignesh devrait être un élément clé de la défense du titre ISL de l’équipe ainsi que de la première campagne du club en Ligue des champions AFC en 2021-2022.

«C’est un grand moment pour moi et ma famille. Je suis au Mumbai City FC depuis trois ans maintenant et c’est un sentiment spécial d’engager mes prochaines années dans un club qui a fait preuve de foi et m’a soutenu tout au long.

«Je suis très fier du fait que je pourrais faire partie d’une saison historique en remportant nos premiers trophées pour Mumbai City. La vision du club, l’entraîneur-chef Sergio Lobera et la détermination de notre groupe, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous vivons actuellement, sont la raison pour laquelle nous avons gagné et pourquoi nous sommes une grande famille », a déclaré Vignesh.

L’entraîneur-chef, Sergio Lobera, a déclaré: «Vignesh est un jeune garçon travailleur et un excellent professionnel désireux de s’améliorer chaque jour. Il a montré un caractère formidable tout au long de la saison et il était prêt à intervenir chaque fois que l’équipe voulait qu’il joue. «

