Le Mumbai City FC prolonge d’un an son contrat avec Rostyn Griffiths

Le Mumbai City FC a annoncé mercredi la prolongation d’un an du contrat avec Rostyn Griffiths, qui maintiendra le centre australien au club jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

« Le Mumbai City FC est ravi d’annoncer que Rostyn Griffiths a signé une prolongation de contrat d’un an avec le club, prolongeant son séjour avec les Islanders jusqu’à la fin de la saison 2023-24 », a déclaré le club dans un communiqué.

Les Griffiths, 35 ans, ont joué un rôle essentiel pour le Mumbai City FC dans leur course réussie la saison dernière, au cours de laquelle ils ont soulevé le bouclier des vainqueurs de la Super League indienne 2022-23.

Griffiths était à l’avant-garde du MCFC avec 28 plaqués, 14 interceptions et 43 dégagements en 17 matchs, selon le communiqué. Lors de leur combat contre ATK Mohun Bagan, il a également marqué un but dans un match passionnant 2-2.

« Un membre clé de la défense de Mumbai City qui n’a concédé que 21 buts en 20 matchs, la présence de Griffiths a permis aux Islanders de se vanter de l’un des records défensifs les plus méchants de la saison de la ligue », ajoute le communiqué.

Né en Angleterre, Griffiths a commencé sa carrière chez Blackburn Rovers et a joué pour Adelaide United, North Queensland Fury et Central Coast Mariners. Il a également joué pour Guangzhou City en Chine, Roda JC aux Pays-Bas, Perth Glory en Australie et Pakhtakor Tashkent en Ouzbékistan.

« Nous avons eu une saison exceptionnelle l’année dernière et je suis impatient de relever le défi de la reproduire la saison prochaine, en particulier avec la Ligue des champions de l’AFC à l’horizon », a déclaré Griffiths.

Des Buckingham, l’entraîneur du Mumbai City FC, a déclaré : « Avoir quelqu’un comme Rostyn Griffiths dans notre équipe est d’une importance vitale. Son expérience et ses compétences polyvalentes font de lui un membre inestimable de notre groupe. Rostyn est un mentor pour beaucoup de nos jeunes joueurs, et ses conseils et son leadership ont joué un rôle déterminant dans leur développement jusqu’à présent. »

