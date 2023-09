Le Mumbai City FC perd 0-2 contre Nassaji Mazandaran en Ligue des champions de l’AFC

Le Mumbai City FC a commencé son Ligue des champions de l’AFC (ACL) sur une note décevante puisqu’ils ont subi une défaite 0-2 face aux débutants iraniens Nassaji Mazandaran à Pune lundi.

Ehsan Hosseini (34e minute) et Mohammadreza Azadi (62e) ont marqué pour l’équipe visiteuse.

Mumbai City FC L’entraîneur-chef, Des Buckingham, a aligné une formation solide avec Rostyn Griffiths et Tiri faisant équipe en tant que deux défenseurs centraux, tandis que Yoell van Nieff s’est intégré au milieu de terrain aux côtés d’Apuia. Le reste de l’équipe était plutôt routinier.

Les Islanders ont commencé le match du bon pied, bénéficiant de la possession dès le début, et la première véritable opportunité de but s’est produite à la 9e minute lorsque Lallianzuala Chhangte a été joué au but par Jorge Pereyra Diaz. Cependant, le tir du premier est passé juste à côté du but.

L’équipe locale a appliqué davantage de pression pour chercher le premier but tandis que Nassaji s’est appuyé sur ses contre-attaques. Cependant, à la 34e minute, c’est l’équipe visiteuse qui a ouvert le score grâce à Ehsan Hosseini, qui a battu Phurba Lachenpa au premier poteau. Bipin Singh a eu l’occasion d’égaliser le score juste avant la mi-temps, mais sa puissante tentative n’était pas cadrée.

Le Mumbai City FC est entré en seconde période avec une tâche à accomplir, mais malgré plusieurs occasions créées, il n’a pas été clinique dans le dernier tiers. Juste après l’heure de jeu, Mohammad Reza Azadi a profité d’une erreur d’Akash Mishra et a doublé le score pour le FC Nassaji Mazandaran. Buckingham a fait appel à Vikram Pratap Singh pour remplacer Mishra, passant à une option plus offensive.

Chhangte a eu la meilleure occasion de la soirée à la 82e minute lorsque Stewart lui a lancé un ballon taquin, mais l’ailier n’a pas réussi à chronométrer son saut et sa tête mal synchronisée a raté la cible. Cela a également anéanti les espoirs de retour du Mumbai City FC ce soir-là. Stewart a eu une autre opportunité dans les dernières minutes du match, mais le gardien de Nassaji en était bien conscient et l’a parée pour se mettre en sécurité.

Les Islanders se rendront ensuite en Ouzbékistan pour affronter le PFC Navbahor Namangan lors de leur deuxième match de phase de groupes en Ligue des champions de l’AFC.