Le Mumbai City FC passe en tête après avoir dépassé le NorthEast United FC

Le Mumbai City FC est arrivé en tête du classement après une confortable victoire 3-1 contre le NorthEast United FC en Indian Super League (ISL) au Indira Gandhi Athletic Stadium de Guwahati vendredi. Ahmed Jahouh, Bipin Singh et Jorge Diaz ont inscrit leur nom sur la feuille de match des Islanders, tandis que Parthib Gogoi a marqué son premier but pour le NorthEast United FC. La nouvelle recrue Wilmar Jordan a fait ses débuts avec les Highlanders à la 57e minute, mais ils étaient déjà menés 3-1 et l’attaquant n’a pas pu affirmer sa présence dans le match.

Les hôtes ont changé leur formation en 4-3-3 et n’ont apporté qu’un seul changement lorsque Rochharzela est venu remplacer Emil Benny. Les visiteurs ont également effectué un changement qui a vu Lalengmawia Ralte tomber sur le banc alors que Vinit Rai prenait sa place au milieu de terrain.

Un penalty a été accordé au Mumbai City FC à la 10e minute après que Greg Stewart ait été coupé par Rochharzela juste à l’extérieur de la surface. L’arbitre a pointé le point et Jahouh l’a écrasé pour mettre les Islanders devant.

L’avance n’a pas duré longtemps car une passe bâclée de Mehtab Singh est allée droit à Romain Philippoteaux. Le Français a immédiatement mis Gogoi au but avant que le jeune ne garde son sang-froid et range le niveleur avec aplomb à la 17e minute.

À la 28e minute, les Islanders étaient de retour devant. Stewart était à nouveau l’architecte alors qu’il envoyait une balle dans la surface depuis le flanc droit. Le ballon a trouvé son chemin vers Bipin, qui l’a dirigé au deuxième poteau pour redonner l’avantage au Mumbai City FC.

Trente secondes après le début de la seconde mi-temps, un coussin de deux buts a été établi. Bipin est descendu sur le côté gauche et a réussi son tir. L’effort a été paré par Mirshad Michu, mais Diaz était au bon endroit au bon moment pour marquer pour les Islanders.

Dans le dernier quart du match, une pléthore d’occasions est tombée sur le Mumbai City FC, mais ils n’ont pas pu ajouter un autre but à leur décompte. Les Islanders ont tenté un total de 22 tirs dans le match, dont 13 étaient cadrés.

Cette victoire place le Mumbai City FC en tête du classement de l’ISL, avec deux points d’avance sur le Hyderabad FC qui affronte l’ATKMB samedi. Les Islanders rentreront chez eux pour affronter le FC Goa le 1er décembre, jeudi. Le NorthEast United FC reste ancré au bas du tableau sans un seul point après sept matchs. Les Highlanders se rendront ensuite à Bhubaneswar pour affronter l’Odisha FC le 2 décembre.

