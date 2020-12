Un but merveilleux de Vignesh Dakshinamurthy a été le point culminant de la soirée alors que Mumbai City FC abattu Hyderabad FC 2-0 dans le Super Ligue indienne au Tilak Maidan dimanche.

Dans un match qui a vu les deux équipes lutter pour créer des occasions nettes, la frappe acrobatique de Vignesh à la 38e minute s’est imposée comme un véritable moment de qualité. Adam Le Fondre a mis les hommes de Sergio Lobera plus en avant à la 59e minute alors qu’Hyderabad goûtait sa première défaite de la saison.

La cagacité qui a marqué une grande partie du match était évidente du fait que le but de Vignesh était le seul tir cadré en première mi-temps. Hugo Boumous étant à nouveau porté disparu, les luttes créatives de Mumbai qui les ont tourmentés lors de leur dernier match contre Jamshedpur, se sont également poursuivies ici. Ils ont eu le meilleur sur Hyderabad dans tous les paramètres de la première mi-temps – ils ont dominé la possession, ont parsemé la surface adverse de centres et ont effectué de nombreuses autres passes. Mais pendant très longtemps, il semblait qu’un objectif ne viendrait pas.

Quelles que soient les questions posées par Mumbai, la défense d’Hyderabad avait la réponse. Le centre de Vignesh dans la toute première minute du match a été dûment traité. À l’autre bout du terrain, Aridane Santana a créé une ouverture pour Mohammed Yasir, mais son cut-back a été intercepté par la défense de Mumbai.

Pour Mumbai, Bipin Singh était une figure dynamique en attaque. L’ailier, à la 15e minute, a fouetté un centre qui était renvoyé en danger par Rowllin Borges au deuxième poteau, seulement pour que le Goan soit signalé hors-jeu. Bipin était à nouveau dans le vif du sujet à la 26e minute, lorsqu’il a déchaîné une tentative de bas à droite, après avoir été nourri par Ahmed Jahouh, pour ne trouver que le filet latéral.

Mais juste au moment où il semblait qu’un but était improbable, il était de la plus spectaculaire des modes. Un coup franc de Jahouh a été accueilli avec le plus adroit des touches de Bipin, qui l’a détourné dans le chemin de la Vignesh en marche. Le jeune n’a pas attendu que le ballon touche le sol et l’a envoyé dans le filet pour ce qui est sûrement l’un des meilleurs buts de la saison jusqu’à présent.

Immédiatement après le but, Hyderabad a eu une chance d’égaliser lorsque le centre d’Akash Mishra a trouvé Yasir dans la surface. Il avait une vue libre sur le but, mais a réussi à détourner sa tête.

Mumbai n’a pas attendu longtemps après que la seconde période ait commencé à augmenter son avance. Le Fondre a pris une touche après avoir reçu une passe de Borges et l’a placé devant Subrata Paul.

Hyderabad avait l’air plus vivant qu’en première mi-temps, en particulier avec l’introduction de Liston Colaco, mais leur incapacité à créer des occasions claires signifiait qu’ils n’ont pas perturbé la défense de Mumbai.