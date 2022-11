Le Mumbai City FC gagne 4-0 alors que la misère du Bengaluru FC s’aggrave avec une quatrième défaite consécutive

Deux buts en deux mi-temps ont aidé le Mumbai City FC à battre le Bengaluru FC en Indian Super League (ISL) au Mumbai Football Arena de Mumbai vendredi. Jorge Diaz et Apuia ont marqué en première mi-temps, tandis que Bipin Singh et Lallianzuala Chhangte ont scellé une confortable victoire 4-0 pour les Islanders en seconde période.

L’entraîneur-chef de Mumbai City, Des Buckingham, a apporté un changement à son onze de départ lorsque Mandar Dessai a été remplacé à l’arrière gauche par Vignesh D. L’entraîneur-chef du BFC, Simon Grayson, est passé d’un 4-4-2 à un 4-2-3-1 en tant qu’Alan. Costa a remplacé Aleksandar Jovanovic en défense. Le skipper Sunil Chhetri est tombé sur le banc alors que le Danois Farooq a commencé sur le flanc gauche.

Diaz a frappé à la 14e minute pour mettre les hôtes devant, alors qu’il pinçait le ballon d’Alan Costa qui a été surpris en train de faire la sieste en défense. L’attaquant argentin a pris le ballon des pieds de Costa, s’est avancé vers le but et l’a fait passer devant un Gurpreet Singh Sandhu enraciné.

Les Islanders ont doublé leur avantage à la 32e minute. Le centre bas de Greg Stewart depuis la droite est passé devant Bipin Singh et a trouvé un Ralte non marqué. Le milieu de terrain a eu beaucoup de temps et d’espace dans la surface car il a pris quelques touches avant de l’écraser dans le filet.

À la 58e minute, le long ballon de Rahul Bheke en défense a pris la défense du Bengaluru FC au dépourvu. Diaz a sauté le piège du hors-jeu et s’est retrouvé dans une situation en tête-à-tête avec le gardien. L’attaquant a généreusement envoyé le ballon à Bipin, qui l’a tapé dans un filet vide pour en faire trois pour les Islanders.

Les hôtes ont ensuite tiré dans leur quatrième de la soirée à la 74e minute. La passe de Diaz a été déviée par Sandesh Jhingan et s’est retrouvée sur le chemin de Chhangte. L’ailier a enroulé sa botte autour et l’a placée parfaitement dans le coin supérieur gauche du but pour tout envelopper.

Cette victoire place le Mumbai City FC à un point du Hyderabad FC, qui est en tête avec un match en moins. Les Islanders affronteront le NorthEast United FC à Guwahati le 25 novembre prochain, vendredi. La différence de buts du Bengaluru FC les a ramenés au dixième rang du classement avec quatre points. Les Bleus se rendront à Fatorda pour affronter le FC Goa le 26 novembre, samedi.

