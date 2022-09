L’équipe de la Super League indienne (ISL) entraînée par Des Buckingham, le Mumbai City FC, affrontera le favori local Mohammedan SC lors de la première demi-finale de la 131e IndianOil Durand Cup au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) de Kolkata mercredi à 18 heures. PM.

Sur le papier, les Islanders pourraient avoir un léger avantage avant le grand match de mercredi, compte tenu de la nature menaçante de leur jeu offensif et de la qualité et de l’expérience de l’équipe dans son ensemble. Mais si les Islanders ont marqué 18 fois dans le tournoi jusqu’à présent, le plus haut parmi les 20 équipes, la brigade Black & White n’a pas été en reste ayant elle-même marqué une douzaine de fois. Ils ont semblé très bien organisés et installés sous l’entraîneur russe Andrey Chernyshov, n’en laissant que deux dans leur campagne contre les Islanders 10. Mohammedan SC a également donné à ses collègues demi-finalistes du Bengaluru FC une course pour leur argent dans un match nul 1-1 et ont joué une agréable marque de football.

Greg Stewart et Lallianzuala Chhangte ont été les vedettes de la campagne de Mumbai City en marquant 13 fois entre eux – ce dernier étant actuellement le meilleur buteur du tournoi avec sept buts à son actif. Avec l’ajout du défenseur sénégalais expérimenté Mourtada Fall et du distributeur d’as Rowlin Borges, les Islanders semblent désormais encore plus équilibrés et puissants.

Il n’est donc pas étonnant que Des Buckingham ait été une image de calme et de confiance dans le presseur d’avant-match lorsqu’il a déclaré: “Nous essaierons de gagner dans les 90 minutes.” Il était cependant respectueux de ses adversaires ajoutant : « Les mahométans sont une bonne équipe. Regardez la façon dont ils jouent. Ils joueront sur leur terrain. Je respecte tous les joueurs de Mohammedan. Joseph est un bon joueur, même Dauda. La façon dont les deux équipes jouent, j’espère que ce sera un match intéressant demain. J’attends avec impatience le match de demain.

Buckingham faisait référence au récent ajout mortel du Mohammedan SC à l’équipe, l’attaquant nigérian Abiola Dauda, ​​qui a marqué deux fois lors de ses débuts avec les Noirs et Blancs, en quart de finale contre les Kerala Blasters. Avec les nouveaux pouvoirs d’assistance retrouvés du Trinidadien Marcus Joseph, la défense de Mumbai aura une tâche à accomplir et c’est là que Buckingham croira que Fall peut jouer un grand rôle.

L’entraîneur Chernyshov était également conscient de l’énormité de la tâche à accomplir. Il a déclaré au presseur d’avant-match: «Mumbai est une équipe solide. Mais nous nous sommes préparés. Si nous pouvons jouer dans notre propre style et jouer un bon football, nous pouvons obtenir de bons résultats. Demain, nous nous attendons à un match vraiment difficile. C’est à une étape de la finale, donc un match important. Les deux équipes ont bien joué donc elles voudront gagner. Le match sera bon pour les supporters car ils vont assister à un très bon match.

Dans le football, il y a des joueurs de qualité, de bons entraîneurs, des équipes favorites et des outsiders. Il y a des conditions de terrain et il y a le public local et il y a des enjeux. Et tous ces facteurs convergent mercredi au VYBK. Attendez-vous à un match de football serré mais appétissant.

