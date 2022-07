Le Mumbai City FC est d’accord avec l’Odisha FC sur la prolongation du prêt de Vinit Rai

Le Mumbai City FC a convenu avec l’Odisha FC d’une prolongation de la période de prêt de Vinit Rai. Le milieu de terrain de 24 ans continuera avec les Islanders jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

Le joueur né en Assam, qui a rejoint Mumbai City en prêt en janvier 2022 avec son compatriote ISL Odisha FC, a fait 10 apparitions pour les Islanders lors de la saison ISL 2021-22. Il a également fait partie de la deuxième place historique du club en phase de groupes lors de la Ligue des champions de l’AFC 2022, où il a participé à cinq des six matchs des Islanders lors de la première compétition de clubs d’Asie plus tôt en avril.

A LIRE AUSSI : Tournage Coupe du monde : pas débordé face à Lucas Kozeniesky, déclare Arjun Babuta

Un produit de la Tata Football Academy, Vinit a commencé sa carrière ISL en 2016 et a joué un total de 79 matchs de championnat jusqu’à présent représentant Kerala Blasters, aujourd’hui disparu Delhi Dynamos et Odisha FC.

Vinit Rai a déclaré: «Les six derniers mois de ma carrière avec Mumbai City ont été une partie importante de ma courbe d’apprentissage en tant que footballeur et je suis heureux d’ajouter une autre saison à mon temps avec le club qui m’a aidé à grandir. Pouvoir travailler avec certains des meilleurs joueurs de la ligue et pouvoir jouer au plus haut niveau en Asie m’a donné beaucoup de choses sur lesquelles m’appuyer lors de ma première saison complète avec Mumbai City.

“Travailler avec un entraîneur et un staff qui croient en vous aide vraiment un joueur et jouer sous Des Buckingham m’a énormément aidé à progresser à la fois en tant que footballeur et en tant que personne. Je tiens à exprimer ma gratitude à l’Odisha FC et à remercier le club et le staff pour le soutien qu’ils m’ont apporté. Maintenant, mon objectif est de tirer le meilleur parti de cette opportunité qui s’offre à moi et j’espère aider la famille de la ville de Mumbai à atteindre nos buts et objectifs.

A LIRE AUSSI : “En espérant avoir des nouvelles positives”: Novak Djokovic sur la participation à l’US Open et à l’Open d’Australie

Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC, a déclaré : « Je suis ravi que nous puissions assurer Vinit avec nous pour une autre saison. Il apporte un équilibre et d’autres qualités à notre milieu de terrain qui seront très importantes pour l’équipe. Nous ayant rejoint au milieu de la saison dernière, Vinit s’est rapidement intégré dans le groupe et a déjà démontré à quel point il peut être important pour nous, notamment lors de notre campagne en Ligue des champions de l’AFC. Il a des qualités personnelles exceptionnelles et je suis convaincu qu’il aura un impact vraiment positif sur et en dehors du terrain pendant son séjour ici avec nous à Mumbai City.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.