Avant leur premier match « à domicile » de la Super Ligue indienne Saison 2020-21, Mumbai City FC a rendu un hommage particulier à la ville de Mumbai et à ses fans en dévoilant une peinture murale unique, conçue de manière artistique, spécifique au site et une bannière à grande échelle. Alors que la présidente de l’Association de football du district de Mumbai, Aditya Thackeray, a participé au dévoilement en posant avec une photo de la peinture murale, le copropriétaire de la ville de Mumbai a vu le FC Ranbir Kapoor poser avec une image de la bannière.

Alors que la pandémie mondiale oblige les fans et les supporters à applaudir de chez eux, Mumbai City FC a créé les deux œuvres d’art dans deux endroits différents. Les peintures murales ont été conceptualisées et réalisées par la jeune artiste de Mumbai Tanya Eden. La peinture murale sera installée dans le complexe sportif Andheri à Mumbai, tandis que la bannière sera affichée dans le stade GMC de Bambolim pour tous les matchs à domicile du club tout au long de la saison ISL en cours.

«La peinture murale est conçue pour créer une vue holistique de la ville que le club représente – avec des symboles de l’esprit sportif, du dévouement et du courage – des valeurs que les résidents ont toujours défendues. Elle montre comment les habitants de la ville fait partie intégrante du puzzle de Mumbai, avec les gratte-ciel, les panneaux d’affichage grandioses et les magnifiques fronts de mer.

«Au cours des derniers mois, la ville a été sous le fléau de la pandémie, mais elle l’a résistée grâce aux contributions inlassables et désintéressées de ses habitants – les agents de santé, le personnel de sécurité, les travailleurs essentiels, les dabbawalas parmi d’innombrables autres Le Mumbai City FC est fier de représenter une ville avec des talents si dynamiques et un esprit indomptable qui côtoie également les joueurs », a déclaré le club dans son communiqué de presse.

La bannière à Goa est censée être une source d’inspiration pour les joueurs qui manqueront d’énergie et de passion de la présence physique de leurs fans. À l’intérieur du drapeau, le paysage en bord de mer de Goa incarne le sentiment de zèle que les joueurs admirent alors que leurs fidèles fans les soutiennent dans le confort et la sécurité de leur maison.

« Lorsque les joueurs apparaîtront sous les couleurs du Mumbai City FC, ils s’épuiseront et en étant socialement distants, ils essaieront d’améliorer l’expérience » plus proche que jamais « », a déclaré le club.

Thackeray a déclaré à cette occasion: « Mumbai City FC est le cœur de notre ville et est l’un des plus grands clubs du pays. Tous les fans de Mumbai, moi y compris, seront entièrement derrière l’équipe et prieront pour un ISL- cette saison. Cela ramènera sûrement le sourire sur les visages des Mumbaikars! Je suis vraiment honoré de présenter cette fresque très spéciale, qui représente l’esprit herculéen de la ville et de ses habitants. Comme toujours, je souhaite au club le meilleur pour cette saison, et sachez toujours qu’en tant que fans, nous vous soutenons tous.

Ranbir Kapoor a ajouté: « Mumbai City FC est le cœur de cette magnifique et magnifique ville de Mumbai. Le soutien féroce et enthousiaste que nous recevons de nos fans chaque année est certainement quelque chose qui crée un sentiment spécial pour nos joueurs, et avec la pandémie qui s’est installée. Forcer les fans à ne regarder et soutenir que via leurs téléviseurs et leurs réseaux sociaux, notre ambition était de rapprocher tout le monde, avec ces superbes illustrations, nous voulions montrer aux joueurs que tout le monde en ville est derrière eux, et aux fans, nous voulions dire qu’ils sont « plus proches que jamais » de l’équipe avec leur énergie brillante lorsqu’ils jouent le plus beau match. «