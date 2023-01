Le Mumbai City FC continue sa course sans défaite avec une victoire 4-2 contre l’Odisha FC

Le Mumbai City FC a poursuivi son début de saison spectaculaire en enregistrant une victoire retentissante 4-2 sur la route en battant Odisha FC au Kalinga Stadium de Bhubhaneshwar.

Lallinazuala Chhangte a inscrit un doublé pour les insulaires tandis que Bipin Singh Thounaojam et Alberto Noguera ont inscrit un but alors que les hommes de Des Buckingham ont enregistré une nouvelle victoire alléchante pour poursuivre leur début de saison de rêve.

Après une première mi-temps sans but, Chhangte a ouvert le score à la 56e minute pour donner l’avantage au Mumbai City FC. Le joueur de 25 ans a mis le ballon au fond des filets avec un effort du pied gauche depuis l’intérieur de la surface pour battre le gardien d’Odisha, Amrinder Singh.

Cependant, l’avantage initial n’a duré que 6 minutes lorsque le ballon en profondeur de Victor Rodriguez d’Odisha a trouvé l’attaquant Diego Mauricio, qui a égalisé l’équipe locale devant ses supporters pour donner vie au match. L’effort du pied gauche du Brésilien depuis l’intérieur de la zone de danger a été battu par le gardien du MCFC Phurba Lachenpa.

L’unité bien huilée de l’Anglais Buckingham a de nouveau pris les devants à la 69e minute alors que Thounaojam a trouvé le fond du filet depuis l’intérieur de la surface de réparation.

Chhangte a de nouveau inscrit la feuille de match en offrant à son équipe un but d’assurance à la 80e minute. Sa frappe de l’extérieur de la surface a semblé conclure les choses pour l’équipe du Maharashtra.

Quelques minutes plus tard, Chhangte est devenu fournisseur en aidant le but de Noguera, ce qui a ajouté au décompte de Mumbai et a mis le résultat au-delà de tout doute raisonnable avec la frappe à la 86e minute.

Mauricio a encore une fois inscrit la feuille de match pour les Kalinga Warriors, bien que dans une cause perdante puisqu’il a marqué un autre but de consolation à la 91e minute du match.

Avec cette victoire, Mumbai City a consolidé son avance au sommet avec 30 points en 12 matchs. Les insulaires ont réussi à obtenir le résultat escompté et les trois points en neuf matchs tout en faisant match nul les trois autres.

Odisha reste sixième sur la table avec 19 points dans son cagnotte après 12 matches. Les mastodontes ont remporté six de leurs matchs et en ont perdu cinq, l’autre match se terminant par un match nul.

