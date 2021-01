Mumbai City FC chercherait à poursuivre sa lancée gagnante et à sauter au sommet de la Super Ligue indienne classement quand ils prennent Blasters du Kerala le samedi. Après avoir perdu contre NorthEast United lors de son match d’ouverture en novembre, Mumbai City a été sur une séquence de six matches sans défaite, avec des victoires à cinq reprises. Ils occupent actuellement la deuxième place avec 16 points en sept matches, un point de moins que les vainqueurs de table ATK Mohun Bagan.

L’entraîneur-chef Sergio Lobera, cependant, a déclaré que la pause de 12 jours n’était pas idéale. Une pause de deux semaines est une longue période sans jeux. Lorsque vous êtes dans une bonne dynamique, il n’est pas bon de s’arrêter. Il vaut mieux continuer à jouer. Mais d’un autre côté, c’est bien d’avoir plus de temps à consacrer à la séance d’entraînement », a déclaré Lobera.

« C’est difficile mais en même temps c’est facile parce que nous avons de bons joueurs. Mais étant donné le choix, je ne préférerais pas faire une longue pause et jouer ensuite deux matchs en trois jours. » Mumbai City est invaincu contre les Kerala Blasters lors des six dernières rencontres après en avoir remporté cinq et un match nul. « Ça va être difficile car ils ont une très bonne équipe et un excellent entraîneur et ils essaient de jouer dans un style de jeu similaire à celui de nous », a déclaré Lobera.

« En tant qu’entraîneur, si vous voulez gagner, vous devez travailler sur l’équilibre », a ajouté Lobera dont l’équipe n’a concédé que trois buts et en a marqué jusqu’à 11. L’Espagnol a également révélé que son homme clé Hugo Boumous est en forme et qu’il y a aucun problème de blessure avant le choc de samedi.

Les Kerala Blasters se sont considérablement améliorés lors de leurs trois derniers matchs, ayant marqué cinq buts et une moyenne de près de 12 tirs par match. Et l’entraîneur Kibu Vicuna cherchera à briser le jinx du club contre Lobera. « C’est une bonne équipe avec de très bons joueurs. Ils jouent bien et sont l’une des meilleures équipes de l’ISL. Nous nous améliorons dans les séances d’entraînement et sommes satisfaits de la façon dont nous nous entraînons », a déclaré Vicuna.