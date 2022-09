Le Mumbai City FC a battu le Mohammedan SC 1-0 en demi-finale de la Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan mercredi.

Bipin Singh a marqué le seul but du match alors que le MCFC a réservé sa place en finale, où il affrontera le Bengaluru FC ou le Hyderabad FC.

A LIRE AUSSI | Doit se battre à chaque étape du chemin pour grimper au classement de la FIFA, se sent Tababi Devi, membre de l’AIFF EC

Mourtada Fall a fait son retour dans le onze de départ de Mumbai après avoir été absent pour des raisons familiales, car Abiola Dauda de Mohammedan a été jugé inapte après s’être blessé lors de ses débuts stellaires.

Un bon ballon de Nuriddin Davronov a libéré SK Faiaz, qui a habilement ramené le ballon avec une touche habile sur l’aile droite à la quatrième minute mais n’a pas pu obtenir un centre.

Dans la minute qui a suivi, Pritam Singh a dépassé Amey Ranawade mais a été taclé du ballon propre par une chute glissante.

Mumbai City a tenté de faire face à la pression en essayant de libérer le jeune Gurkirat Singh mais le plus souvent, il a fini par perdre contre Ousmane Ndiaye.

À la 15e minute, Shaher Shaheen a fait tomber Greg Stewart mais le coup franc qui en a résulté a été perdu. À la 19e minute, Davronov a changé le jeu de la gauche avec un long ballon vers la droite alors que Marcus Joseph poursuivait. L’attaquant vedette a tenté un tir avec sa gauche mais il a été dévié vers la sécurité.

À la 27e minute, Marcus a récupéré le ballon sur la ligne médiane gauche et a tenté de surprendre le gardien de but avec un effort scandaleux juste au-dessus de la cible.

Mumbai a commencé à passer à l’offensive avec la fin de la mi-temps. Fall s’est rapproché à la 30e minute après que le ballon se soit dirigé vers lui à l’extrémité de la surface de réparation, mais son tir instantané a été bloqué.

A la 40e minute, Abhishek Amberkar a bien fait de dépasser son défenseur à gauche de la surface de réparation mais son dink n’a pas rencontré de tête mahométane.

À l’approche de la mi-temps, les erreurs ont également commencé à se glisser dans le jeu de Mohammedan à l’autre bout. Bipin Singh, Lallinzuala Chhangte et Gurkirat ont finalement commencé à faire sentir leur présence dans la surface de réparation adverse. Presque parfois, les musulmans semblaient vouloir entrer dans la pause au moment où ils la commençaient.

https://www.youtube.com/watch?v=QIv28AbVx40″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Après le redémarrage, Mumbai City sont passés à l’offensive, ce qui signifiait que Mohammedan pouvait les frapper sur le comptoir. Pritam Singh a trouvé l’espace sur la droite et l’a passé à Marcus, qui à son tour a glissé Faiaz sur la gauche à la 51e minute. Une réduction signifiait qu’il manquait d’espace et son tir était bloqué, mais le suivi d’Abhash Thapa au bord de la surface était plus proche du stand que du but.

Dans une minute brillante du football, Ambekar a fait tomber Chhangte au bord de la surface. Sur un coup franc de Stewart, Mohammedan est allé en contre, mais Marcus n’a pas pu déjouer deux défenseurs et dépasser Phurba Lachenpa dans le but de Mumbai.

À la 60e minute, Zothanmawia a sans doute réalisé l’arrêt du tournoi. alors qu’il renversait l’effort de Stewart d’une main après un brillant une-deux avec Ahmed Jahouh.

Marcus s’est approché d’un coup franc après avoir été renversé dans une zone dangereuse par Jahouh à la 64e minute mais son effort siffla terriblement proche. Une minute plus tard, Abhisek Halder a permis à Lachenpa de réaliser un brillant arrêt.

À la 68e minute, le dégagement de Fall a trouvé Vinit Rai mais le milieu de terrain indien a cédé le ballon. Faiaz a trouvé Pritam et sa réduction a été frappée juste au-dessus de la barre par Marcus.

Mohammedan a eu plusieurs occasions de prendre les devants, mais le retour de Marcus au milieu du terrain signifiait qu’il n’avait pas d’objectif pour cingler le ballon vers l’avant pour.

Alors que le temps commençait à tourner et que le match semblait se diriger vers la prolongation, le Mumbai City FC s’est levé pour mettre fin aux choses en 90 minutes. Et ils l’ont fait lorsque Chhangte a déjoué le piège du hors-jeu pour courir sur la droite et glisser Bipin pour marquer le but gagnant du match.

Alors que le coup de sifflet final résonnait autour du stade de Saltlake, les joueurs musulmans tombés sur leurs pieds alors que les supporters quittaient le stade déçus.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici