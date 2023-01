Le Mumbai City FC bat le Jamshedpur FC 2-1 pour prolonger la course gagnante

Le Mumbai City FC a prolongé sa séquence sans défaite dans la Super League indienne (ISL) 2022-23 à un record de 16 matchs après une extraordinaire victoire 2-1 contre le Jamshedpur FC au JRD Tata Sports Complex vendredi.

Boris Singh avait donné l’avantage aux locaux à la 63e minute avant que Lallianzuala Chhangte et Vikram Singh ne bouleversent le match dans les dix dernières minutes pour sceller la victoire des visiteurs. Cette victoire a prolongé l’avance des Islanders en tête du classement à sept points.

Aidy Boothroyd a apporté quatre changements à son équipe et a fait venir TP Rehenesh, Pratik Chaudhari, Boris Singh et Jay Thomas. Rafael Crivellaro est parti du banc. Des Buckingham a fait quelques changements avec Sanjeev Staline et Mandar Dessai entrant dans la formation de départ.

À mi-parcours de la première mi-temps, le Jamshedpur FC a réussi sept tentatives contre deux pour le Mumbai City FC. Cependant, un seul de tous les efforts était cadré, et cela s’est produit à la 15e minute lorsque Ritwik Das a affronté Staline et s’est frayé un chemin vers l’intérieur avant de forcer un arrêt de Phurba Lachenpa au premier poteau.

À la 42e minute, Daniel Chuwku a dirigé le ballon au fond des filets depuis un corner, mais l’arbitre a sifflé une faute dans la surface de réparation bondée alors que l’impasse restait intacte à la pause, le Mumbai City FC n’ayant pas réussi à obtenir un seul tir cadré en première mi-temps pour la deuxième fois seulement cette saison.

Vers l’heure de jeu, une série d’attaques du Jamshedpur FC a fait des ravages dans la surface de réparation du Mumbai City FC. L’effort de Ritwik a été dégagé de la ligne par Ahmed Jahouh, mais finalement, le travail acharné a porté ses fruits pour les Red Miners puisque Boris a sorti l’impasse à la 63e minute.

Ritwik a joué une sublime passe en profondeur à l’ailier, qui a battu Mehtab dans la surface avant de battre Lachenpa d’un angle serré au premier poteau alors que les hôtes prenaient une avance bien méritée.

A dix minutes de l’heure, la parité était rétablie via Chhangte. Bipin Singh a fouetté un centre bas du flanc gauche directement dans le chemin de Chhangte, qui l’a inséré à bout portant.

Le retour a été complet à la 86e minute lorsque le centre de Vikram Singh du flanc droit a survolé le bras tendu de Rehnesh et dans le but, donnant aux Islanders leur 11e victoire consécutive dans l’ISL, et les faisant également dépasser le record de l’étape de la ligue de 46 buts auparavant. détenu par le FC Goa.

Les deux équipes seront en action le 4 février prochain. Le Mumbai City FC entrera dans un affrontement colossal avec le Hyderabad FC avec sept points d’avance mais sans Ahmed Jahouh, suspendu. A l’autre bout du tableau, le Jamshedpur FC se rendra à Guwahati pour affronter le NorthEast United FC.

