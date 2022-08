Le Mumbai City FC annonce Rogerio Ramos Dal Solio comme nouvel entraîneur des gardiens

L’équipe de Super League indienne (ISL) du Mumbai City FC a annoncé lundi la nomination de Rogerio Ramos Dal Solio au poste d’entraîneur des gardiens du club.

Originaire du Brésil, Ramos a précédemment occupé le poste d’entraîneur des gardiens de but de l’équipe nationale indienne de football. L’ancien gardien de but professionnel a également entraîné dans des clubs indiens comme Vasco et Mahindra United ainsi que des séjours à l’ES Santo Andre SP et à l’EC Novo Hamburgo RS au Brésil, à la NEA Salamina à Chypre et à l’équipe nationale soudanaise de football.

Ramos vient avec une abondance d’expérience, en particulier en Inde et rejoint les Islanders après avoir récemment exercé son métier chez son compatriote de la Super League indienne, l’Odisha FC.

Le joueur de 48 ans rejoindra le personnel d’entraîneurs de l’équipe première de Des Buckingham avec Hiroshi Miyazawa (entraîneur adjoint), Anthony Fernandes (entraîneur adjoint) et Danny Deigan (entraîneur de force et de conditionnement).

« L’Inde est un pays qui me tient à cœur et je suis heureux de rejoindre l’un des meilleurs clubs du pays. En tant qu’entraîneur, j’ai toujours cru qu’il fallait aider les joueurs à devenir meilleurs chaque jour et je crois qu’avec non seulement les gardiens de but mais toute l’équipe ici, nous pouvons vraiment amener ce club vers de nouveaux sommets ensemble. J’ai hâte de travailler avec l’entraîneur-chef Des Buckingham et le reste du personnel de Mumbai City. C’est une nouvelle expérience dans ma carrière et je suis prêt à commencer », a déclaré Rogerio Ramos.

“Rogerio est un entraîneur très connu et très respecté en Inde et au-delà. Il a une grande expérience pratique du football en Inde, à la fois en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur et son palmarès de formation et de développement de certains des meilleurs gardiens de but indiens parle de lui-même. Je suis ravi d’accueillir Rogerio dans notre équipe et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui », a déclaré Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC.

