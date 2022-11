Le Mumbai City FC a battu le Chennaiyin FC pour six à la Marina Arena

Les visiteurs du Mumbai City FC ont renversé un déficit de deux buts pour triompher 6-2 du Chennaiyin FC au Jawaharlal Nehru Stadium de Chennai.

Les buts de Jorge Pereyra Diaz, Greg Stewart, Vinith Rai, Vignesh Dakshinamurthy, Alberto Noguera et Bipin Singh ont permis aux hommes de Des Buckingham de mettre Chennai en déroute dans leur propre arrière-cour.

Les 10 premières minutes du match ont sifflé alors que les deux équipes tentaient de prendre pied dans le match sur les lames de verre mouillées.

Prasanth s’est aventuré en avant sur la droite mais le mouvement a échoué car il a été contrecarré par le défi de Mandar Rao Desai.

À la 19e minute, Petar Sliskovic a envoyé les fans trempés dans les tribunes dans une frénésie alors qu’il dirigeait le ballon devant le gardien du MCFC Phurba Lachenpa alors que Rahim Ali trouvait le Croate en plein milieu de la surface après avoir décoché un centre de la gauche.

Mumbai a tenté d’avancer avec intention après avoir pris du retard, mais Fallou était aussi solide au cœur de la défense de Chennaiyin et l’appréciation du buteur sénégalais s’est accrue à chaque mouvement qu’il a détruit.

La course aventureuse de Prasanth vers la droite vers la demi-heure a été ramenée à Sangwan qui a joué Sliskovic au centre de la surface.

Mais le grand attaquant a été légèrement déséquilibré par le stoppeur du MCFC alors que son tir a touché le mauvais côté du filet.

Abdenasser El Khayati a mis l’équipe à domicile deux sur le bon alors qu’il plaçait le ballon au fond des filets avec une finition instinctive de la droite après que son effort initial ait été bloqué. Sliskovic a bien fait de fournir le ballon au Néerlandais après avoir dribblé depuis la ligne médiane.

Les visiteurs ont réduit les arriérés avec une frappe de Jorge Pereyra Diaz à la 34e minute.

Trois minutes de temps additionnel ont été signalées à la fin de la première période et cela s’est avéré crucial puisque Debjit Majumder a reçu un jaune et que le Mumbai City FC a reçu un penalty pour le gardien de Chennaiyin qui est entré durement et un peu tard dans la surface.

Greg Stewart, qui a marqué le premier but du MCFC, n’a commis aucune erreur sur place en glissant le ballon froidement sur le côté gauche du filet après que Majumder se soit trompé de direction.

Les équipes se sont dirigées vers le tunnel avec des scores tous égaux à 2 buts chacun pour mettre en place une deuxième période exaltante au cours de laquelle l’équipe locale avait l’intention d’enregistrer sa première victoire à domicile de la saison.

Des Buckingham a effectué deux changements à la mi-temps en remplaçant Mandar Desai et Lalengmawia Ralte par Vinith Rai et Vignesh Dakshinamurthy.

Les changements ont porté leurs fruits presque immédiatement car les visiteurs ont pris les devants pour la première fois du match. Ils ont marqué leur troisième de la journée à la 50e minute grâce à Vinith Rai.

Majumder a repoussé un effort de Lallianzuala Chhangte après que l’attaquant de Mumbai ait dépassé un défenseur à l’intérieur de la surface avant d’essayer d’en enrouler un avec son pied gauche.

Mumbai est allé 2 alors que Dakshinamurthy a connecté une volée du pied gauche de l’extérieur de la surface pour battre le gardien du CFC.

Sajid Dhot et Vincy Baretto ont remplacé Rahim Ali et Prasanth pour l’équipe locale tandis que Buckingham a fait un autre changement sous la forme d’Alberto Noguera à la place de Jorge Diaz. Mumbai City a profité du troisième remplacement du Britannique de la nuit, tout comme il l’a fait lors des deux premiers changements qu’il a apportés alors que Noguera a remboursé la confiance du manager en inscrivant le cinquième but du MCFC de la nuit.

Mourtada Fall a remplacé Ahmed Jahouh à la 68e minute à un moment où Mumbai était déjà en croisière dans le match.

Le skipper du CFC Anirudh Thapa a vu sa tête apprivoisée récupérée calmement par Lachenpa alors que l’équipe locale avait du mal à revenir dans le match. Brdaric a décidé d’envoyer des renforts sous la forme de Joby Justin et Suhail Pacha alors que la paire indienne remplaçait Thapa et Khayati.

Joby a insufflé un peu de vie dans le match en forçant un arrêt en plongée du gardien du MCFC pour empêcher son effort tonitruant de sortir, mais cela n’a pas modifié le score.

Alors qu’il restait 10 minutes au compteur, Edwin Sydeney a remplacé Ajith Kumar mais les hommes de Buckingham ont ajouté à la misère de Chennaiyin avec un sixième but dans la première minute du temps additionnel après le règlement quatre-vingt-dix par Bipin Singh.

