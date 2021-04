Mazda, le constructeur automobile japonais connu pour fournir des voitures à essence fiables mais ne prenant pas beaucoup de risques, a présenté mercredi sa première voiture électrique destinée au marché nord-américain.

La société a révélé le multisegment électrique Mazda MX-30 avec l’intention de commencer à le vendre chez les concessionnaires californiens à l’automne.

Reconnu pour se concentrer en grande partie sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses moteurs à essence, le pivot de Mazda s’inscrit dans une vague croissante d’investissements dans les véhicules électriques dans l’industrie automobile.

Ces derniers mois, General Motors, Volvo et Jaguar ont tous annoncé leur intention de supprimer progressivement les voitures à essence dans les années à venir.

Bien que Mazda n’ait pas pris un tel engagement mercredi, l’arrivée de la MX-30 montre à quel point même les marques axées sur la valeur ne peuvent pas ignorer le vent du changement.

Pour être sûr, le fait que Mazda ne vendra la voiture qu’en Californie au début montre qu’il s’agira d’un modèle à faible volume pour le moment.

Et la société a révélé très peu de détails sur les spécifications techniques de la voiture. Il a refusé de révéler des informations sur les prix et n’a pas fourni d’estimation sur la distance que le véhicule serait capable de parcourir avec une seule charge d’électricité.

Mais il a déclaré que le véhicule obtiendrait l’équivalent de 144 chevaux en utilisant un moteur électrique à traction avant alimenté par une batterie lithium-ion de 35,5 kilowatts pouvant être chargée jusqu’à 80% de sa capacité en 36 minutes sur un chargeur rapide à courant continu. .

«Mazda se prépare à faire face à l’évolution rapide des demandes du marché américain en adoptant une approche multi-solutions de l’électrification», a déclaré Jeff Guyton, président de Mazda North American Operations, dans un communiqué.

Cela comprendra une version hybride rechargeable du MX-30 ainsi qu’un hybride traditionnel. Les voitures électriques à batterie utilisent uniquement de l’électricité. Les hybrides rechargeables utilisent l’électricité avant d’utiliser le gaz. Et les hybrides utilisent le gaz plus efficacement que les voitures à moteur à combustion interne conventionnelles et voyagent parfois uniquement à l’électricité à basse vitesse.

Un détail fourni par Mazda: les poignées de porte de l’intérieur de la MX-30 seront en liège, qui est considéré comme une ressource hautement renouvelable et «rend hommage à l’origine de Mazda en tant que fabricant de liège il y a plus de 100 ans», a déclaré la société.

L’intérieur comprend également une console centrale avec un levier de vitesses électronique, un écran tactile de 7 pouces affichant le panneau de commande de climatisation et la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller les portes à l’aide d’une application.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey et abonnez-vous à notre newsletter gratuite Daily Money ici pour obtenir des conseils sur les finances personnelles et des actualités commerciales du lundi au vendredi matin.