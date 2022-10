Le multisegment Chevrolet Trax de GM est doté d’une nouvelle technologie, d’un design et d’un prix inférieur

Le compact est essentiel pour attirer et retenir les acheteurs soucieux des coûts pour le constructeur automobile de Detroit, alors que les taux d’intérêt augmentent et que les prix des véhicules neufs continuent de battre des records. Selon les dirigeants, le Trax agit également comme un soi-disant «véhicule de passerelle» permettant aux consommateurs de se déplacer vers les multisegments et les VUS plus grands et plus chers de la marque.

DÉTROIT — Moteurs généraux a dévoilé mercredi une nouvelle version de son Chevrolet Trax — le crossover d’entrée de gamme de la marque — avec de nouvelles technologies et un design plus agressif, et à un prix inférieur à celui du véhicule actuel.

Le véhicule sera propulsé par un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre qui produira une puissance estimée à 137 chevaux et un couple de 162 livres-pied. Les fonctionnalités supplémentaires standard et optionnelles du Trax repensé incluent des écrans de contrôle et d’information plus grands, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, la suppression active du bruit, le freinage d’urgence automatique, la surveillance des zones aveugles et le régulateur de vitesse adaptatif.

Le prix de départ du Trax 2024 sera de 21 495 $ pour une version LT, soit 1 400 $ de moins que le modèle actuel. Le prix de départ le plus élevé sera de 24 995 $, avec des versions supplémentaires entre les deux. Le seul véhicule Chevrolet moins cher que le Trax est la Spark à hayon beaucoup plus petite, qui commence à moins de 15 000 $. Tous les prix incluent les frais de destination obligatoires.

Le Trax 2024 présente un style qui a fait ses débuts sur le Chevrolet Blazer 2019 de taille moyenne et est réapparu sur le Chevy Trailblazer, un autre multisegment compact. Le Trax est plus long, plus bas et plus large que le modèle actuel – plus conforme au Trailblazer plus cher.

Les dirigeants s’attendent à ce que le Trax redessiné aide à accroître la part de marché de plus de 10 % de la marque dans le segment des multisegments plus petits. Chevrolet s’attend à ce que le Trax redessiné devienne le troisième véhicule le plus vendu de la gamme de la marque, derrière le pick-up pleine grandeur Silverado et le multisegment compact Equinox. Ces véhicules vendent généralement des centaines de milliers d’unités par an.

“Nous prévoyons beaucoup de croissance ici”, a déclaré Steve Majoros, vice-président du marketing de Chevrolet. “Il y a encore beaucoup de gens qui veulent une voiture de ce genre de taille, de proportion et de prix.”

Mercredi, GM n’a annoncé aucun modèle électrique ou hybride, malgré les plans de l’entreprise de proposer exclusivement des véhicules électriques d’ici 2035.