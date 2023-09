Le multimillionnaire australien Tim Gurner « regrette profondément » ses commentaires sur le chômage après une réaction violente | Actualité économique

Un multimillionnaire australien dit qu’il « regrette profondément » ses commentaires lors d’un sommet immobilier où il a déclaré que le chômage devrait augmenter jusqu’à 50 % pour créer des travailleurs plus productifs.

Tim Gurner, PDG de la société immobilière Gurner Group, a été fortement critiqué après s’être plaint du COVID La pandémie a modifié l’éthique de travail des employés.

Le promoteur immobilier est connu pour ses commentaires controversés après avoir fait la une des journaux en 2017 lorsqu’il a déclaré que les millennials ne devraient pas acheter d’avocats écrasés ou de lattés coûteux dans le but d’économiser pour leur première maison.

S’exprimant mardi lors d’un forum d’affaires à Sydney, il a déclaré que « nous devons voir des douleurs dans l’économie » et que le chômage devrait augmenter de 40 à 50 % pour ajuster les attentes.

« Les gens ont décidé qu’ils ne voulaient plus vraiment travailler autant à cause du COVID », a-t-il déclaré.

« Ils ont été bien payés pour ne pas faire trop ces dernières années, et nous devons voir cela changer. »

Il a ajouté : « Nous devons rappeler aux gens qu’ils travaillent pour l’employeur, et non l’inverse. »

En savoir plus sur Sky News :

La Banque centrale européenne augmente ses taux d’intérêt

Les membres du CBI mettent en garde contre un nouvel exode

Ses commentaires ont été consultés plus de 23 millions de fois sur X (anciennement Twitter) après avoir été publiés par l’Australian Financial Review.

Après avoir été critiqué par les hommes politiques et les syndicats, M. Gurner a déclaré jeudi qu’il « regrette profondément » ses commentaires, reconnaissant qu’ils étaient « profondément insensibles envers les employés, les métiers et les familles à travers le monde ». Australie qui sont touchés par ces pressions liées au coût de la vie et aux pertes d’emplois ».

Publiant sur LinkedIn, une plateforme de médias sociaux axée sur l’emploi, il a déclaré que même s’il s’agissait de conversations importantes, ses commentaires « étaient faux ».

« Je veux être clair : je comprends que lorsque quelqu’un perd son emploi, cela a un impact profond sur lui et sur sa famille et je regrette sincèrement que mes paroles n’aient pas exprimé d’empathie pour ceux qui se trouvent dans cette situation », a écrit M. Gurner.

À la suite des commentaires de M. Gurner, la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez a partagé la vidéo avec ses propres abonnés sur les réseaux sociaux, soulignant un écart croissant entre les salaires des dirigeants et ceux des employés.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Écoutez et abonnez-vous au podcast Ian King Business ici.

« Rappelons que les grands PDG ont tellement augmenté leur propre salaire que le ratio entre la rémunération du PDG et celle des salariés atteint désormais l’un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés », a-t-elle écrit.

Les dernières données publiées jeudi par le Bureau australien des statistiques montrent que le chômage reste stable à 3,7 %.

Mais la gouverneure de la Banque de réserve d’Australie, Michele Bullock, avait prévenu en juin que le taux de chômage devrait grimper à 4,5 %, ce qui impliquerait environ 140 000 suppressions d’emplois, pour maîtriser l’inflation, selon le Sydney Morning Herald.