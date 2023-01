Le multimilliardaire Pritzker prête son deuxième serment en tant que gouverneur de l’Illinois

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – JB Pritzker, le multimilliardaire dont les actions au cours de l’année écoulée ont suggéré qu’il envisageait peut-être une candidature à la présidence, a prêté serment en tant que gouverneur de l’Illinois pour la deuxième fois lundi.

Le démocrate est le premier gouverneur de l’Illinois à entamer un deuxième mandat de quatre ans depuis 2007. Aucun gouverneur n’a effectué deux mandats complets depuis que Jim Edgar a quitté Springfield en 1999.

Pritzker, qui aura 58 ans ce mois-ci, s’est appuyé sur divers succès financiers lors de sa deuxième campagne au poste de gouverneur à l’automne, au cours de laquelle il a obtenu 55% des voix contre le sénateur républicain Darren Bailey.

Bailey était celui qui a pris note du regard possible de Pritzker au-delà du pays de Lincoln, implorant le gouverneur dans deux débats télévisés de se joindre à lui pour signer un engagement à servir un mandat complet s’il était élu. Il réagissait au voyage estival de Pritzker dans le premier État du New Hampshire et à sa collecte de millions de dollars pour les démocrates du pays. Pritzker a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se présenter et soutient le président Joe Biden pour sa réélection.

Mais dans son discours de victoire le jour des élections, le gouverneur du deuxième mandat a fait appel à une large circonscription, mentionnant à peine l’Illinois tout en fustigant indirectement l’ancien président du GOP Donald Trump, qui briguera un deuxième mandat en 2024. Le gouverneur du deuxième mandat a critiqué les républicains pour ne pas avoir “traiter la maladie” et la laisser s’envenimer en “des insurgés qui abattent les portes du Capitole américain”.

Pritzker, un investisseur en actions et philanthrope dont la famille a fondé la chaîne d’hôtels Hyatt, est la 310e personne la plus riche du pays, avec une valeur nette de 3,6 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

En 2018, le fils et le neveu des fondateurs de la chaîne d’hôtels Hyatt ont été propulsés au pouvoir en grande partie à cause du mécontentement des électeurs à l’égard du gouverneur du GOP de l’époque, Bruce Rauner, qu’ils ont accusé d’une impasse budgétaire de deux ans avec les démocrates législatifs qui a bloqué les services de l’État et inondé le compte. livres à l’encre rouge.

Pritzker a supervisé le remboursement d’une montagne de dettes, dont 17 milliards de dollars de factures en souffrance aux fournisseurs à un moment donné. Il a dirigé l’État à travers un combat difficile avec le nouveau coronavirus mortel et a signé des lois pour finalement éliminer la production d’électricité génératrice de carbone et augmenter le salaire minimum à 15 $ d’ici 2025. Et malgré une économie instable l’année dernière, il s’est vanté d’un quatrième budget équilibré consécutif : Cet exercice financier se terminera avec un excédent pratiquement sans précédent de 3,7 milliards de dollars.

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor

John O’connor, Associated Press