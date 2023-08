Le Mugshot de Donald Trump est enfin là

Le fondateur de patauger site de médias sociaux Vérité sociale (oh, et aussi, le ancien président des États-Unis) a été incarcéré jeudi soir dans le comté de Fulton, en Géorgie. Donald Trump, qui fait face Frais RICO et est accusé d’avoir tenté de renverser l’élection présidentielle de 2020, fait désormais officiellement partie du système carcéral.

La meilleure partie? La photo, bien sûr.

Sur la photo historique ci-dessus (à ma connaissance, aucun ancien président n’a jamais subi une telle indignité), Trump fait ce qu’il fait de mieux : utiliser sa terrible énergie magnétique pour capter l’attention du monde et faire pivoter tous les regards dans sa direction générale. Qu’est-ce que l’expression de Trump essaie de transmettre ici ? Est-il royalement énervé ? Est-ce qu’il fait preuve d’un visage courageux ? A-t-il besoin d’aller aux toilettes ? Comme toujours, Trump ressemble quelque peu à un sphinx – émettant des énergies différentes selon les personnes, il est donc difficile de dire quel est réellement le sentiment ici. Il n’a certainement pas l’air ravi.

L’anticipation du cliché de Trump s’est construite hier, alors que les clichés de ses complices présumés ont circulé en ligne établissant immédiatement des comparaisons avec méchants de Batman. Ouais, Internet avait vraiment un bon moment avec.

Pourtant, il est difficile d’exagérer l’impact culturel et politique de la photo singulière de Trump. Combien de mèmes naîtront au dos de cette seule image ? Combien de T-shirts seront vendus avec le grand visage orange de Trump – ressemblant à un hibou constipé – imprimé dessus ? Et les Républicains ou les Démocrates seront-ils la cible démographique la plus importante pour ces T-shirts ? De plus, quel large éventail de produits naîtra de cela (il semble y avoir déjà un Tasse mugshot Rudy Guliani disponible sur Etsy) ? Les NFT seront-ils impliqués ? Et est-il possible que, à une date lointaine, Trump sorte un album hip hop et utilise cette photo comme couverture ? Peut-être plus important encore, avec quelle rapidité et quelle efficacité les Républicains capitaliseront-ils sur cette photo pour agiter leur base et envoyer leurs électeurs en colère fulminer vers les urnes ? (D’après l’aspect des choses Compte Twitter de Kari Lake ce soir, la réponse est : assez vite.)

Enfin, il y a beaucoup de discussions à avoir sur la façon dont la photo de Trump se compare, historiquement, à côté d’autres photos célèbres. Par exemple, cette photo est-elle plus proche en esprit de Al Capone ou Nick Nolte? Lee Harvey Oswald ou James Brun? Ou a-t-il davantage le caractère impertinent du défi de Lindsay Lohan ? beaucoup, beaucoup de photos à travers les années?

En bref : l’événement numérique de l’année est là, alors allez-y, internet.