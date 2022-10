Le Mud-pit Show de Balenciaga à la Fashion Week de Paris fait fureur sur Internet

Le set de la maison de couture de luxe espagnole Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris, qui débute le 26 septembre, a ébloui le public et les internautes. La marque a fait marcher ses mannequins dans une fosse remplie de boue pour exposer sa collection printemps/été 2023. Des personnalités comme Kanye West (qui s’appelle désormais Ye) et Bella Hadid ont été vues arborant des ensembles Balenciaga sur la piste boueuse.

Lorsque Kanye West a ouvert pour Balenciaga au PFW cette semaine, son visage était couvert d’une casquette de baseball avec une capuche sur le dessus, une veste volumineuse de style militaire portée sur un sweat à capuche noir associé à un pantalon en cuir. La marche en forme de piétinement du rappeur n’a pas été la seule à attirer l’attention des personnes présentes. Le choix inhabituel de la marque espagnole de faire défiler son mannequin sur un podium couvert de boue a également attiré l’attention en ligne. Dans les vidéos et les photos de l’émission, on peut voir la boue recouvrant les vêtements et les bottes du rappeur lors de son passage.

La configuration et le spectacle lui-même ont reçu des critiques mitigées. Alors que certains internautes ont proclamé qu’ils étaient convaincus que le défilé de Balenciaga était une expérience sociale, d’autres ont mentionné à quel point la boue sentirait ou donnerait l’impression d’entrer. Pourtant, certains pensaient que le défilé était intéressant, ses concepts servant de vestiges de notre époque. . “Je pense que le défilé de mode Balenciaga était en fait très intéressant”, a lu un commentaire.

La Maison Balenciaga est une expérience sociale menée par des psychologues cliniciens pour savoir jusqu’où les gens sont prêts à aller pour l’affiliation à une marque. https://t.co/0SMhAaFPJJ — YT : Nomaswazi 11 (@Nomaswazi_11) 3 octobre 2022

Balenciaga organise un défilé de mode dans la boue, je sais que ça sent la folie là-dedans pic.twitter.com/NmYj23OMAx – des vidéos qui vont mal (@vidsthatgohardd) 2 octobre 2022

je pense que le défilé de mode balenciaga était en fait très intéressant — seany *˳✧ (@mutanogenesis) 4 octobre 2022

Vogue a rapporté que sur le siège de chaque chaise du défilé Balenciaga, il y avait une note du directeur créatif de la marque, Demna Gvasalia. Il a déclaré que le spectacle est “une métaphore pour creuser pour la vérité et être terre-à-terre”.

Afficher les notes pic.twitter.com/EftdnRI0SN — Rachel Seville Tashjian (@theprophetpizza) 2 octobre 2022

Demna, dans les notes du spectacle, avait déclaré qu’il avait “décidé de ne plus expliquer mes collections et de verbaliser mes créations, mais d’exprimer un état d’esprit”, ajoutant en outre que “la mode est un art visuel et tout ce dont nous avons besoin est pour elle être vu à travers les yeux de quelqu’un. Vous aimez ou pas.

