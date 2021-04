Un MSP travailliste a rompu avec un accord multipartite visant à suspendre la politique pendant la période de deuil du duc d’Édimbourg en appelant à un débat sur la gestion du coronavirus par Nicola Sturgeon qui soit lié aux hommages à Holyrood lundi.

Le Parlement écossais a été rappelé pour un jour la semaine prochaine pour permettre aux députés de faire des déclarations sur la mort du prince Philip, avant de revenir en suspension jusqu’après les élections du 6 mai.

Mais Neil Findlay a déclaré que le rappel de lundi offrait la seule opportunité avant les élections de demander au gouvernement dirigé par le SNP de rendre compte de l’aveu de la secrétaire à la Santé, Jeane Freeman, que des erreurs avaient été commises en libérant des patients potentiellement infectés par Covid-19 dans des foyers de soins.

Dans une interview, Mme Freeman a déclaré que le gouvernement écossais n’avait pas «pris les bonnes précautions» lors de la première vague de coronavirus de mars de l’année dernière.

Quelque 900 personnes âgées ont été transférées non testées des hôpitaux vers des établissements résidentiels au nord de la frontière l’année dernière.

S’exprimant dans un podcast plus tôt cette semaine, Freeman a déclaré: «Nous n’avons pas pris les bonnes précautions pour nous assurer que les personnes âgées quittant l’hôpital pour aller dans des maisons de soins étaient aussi en sécurité qu’elles pourraient l’être et c’était une erreur.»

Dans une lettre adressée au président du Parlement écossais, Ken Macintosh, M. Findlay a déclaré: «Ce sont des questions d’une importance nationale énorme.

«À aucun moment au cours de la dernière année, les ministres n’ont accepté d’avoir commis des erreurs dans leur politique de sortie des foyers de soins. Maintenant que cela a été admis, les MSP doivent être en mesure de demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir. »

Le MSP d’arrière-ban a nié que sa demande était irrespectueuse envers le duc, insistant sur le fait que demander des comptes aux ministres sur leur gestion de la pandémie était «notre devoir et notre responsabilité envers tous ceux qui sont morts».

Il se retire aux élections après 10 ans en tant que député de Lothian, faisant de la session de lundi sa dernière occasion de poser des questions à Mme Sturgeon au Parlement écossais.

Il est entendu que sa demande n’a pas le soutien du leader travailliste écossais Anas Sarwar, bien que le MSP sortant ne soit pas censé faire face à une réprimande. On s’attend à ce que M. Sarwar passe à l’offensive sur l’admission dans un foyer de soins pendant la campagne électorale, mais il est entendu qu’il ne pense pas que lundi est le moment approprié.

M. Findlay a déclaré à The Independent: «J’appelle le Parlement à tenir la session convenue pour rendre hommage à la vie du duc d’Édimbourg, puis à une pause et à la suite de cette reprise pour donner aux députés la possibilité de poser des questions aux ministres sur les 10 000 Covid écossais. décès et le nouvel aveu par le secrétaire du cabinet d’erreurs dans la politique de sortie de l’hôpital.

«Cela donnerait le temps aux MSP de montrer leur respect pour le décès du prince Phillip et de demander des comptes aux ministres sur Covid – c’est notre devoir et notre responsabilité envers tous ceux qui sont décédés.»

Répondant à l’aveu de Freeman, Sturgeon a déclaré dans une interview vendredi: «Jeane Freeman fait ce que j’essaie de faire depuis le début, ce qui n’est pas de prendre la position que les politiciens adoptent traditionnellement en refusant d’accepter qu’ils auraient pu partir. les choses ne vont pas.

«Nous avons été confrontés, il y a un peu plus d’un an, à une pandémie mondiale d’un nouveau virus dont nous savions très peu de choses.

«Nous avons pris les décisions que nous pensions être les meilleures, de bonne foi et sur la base des preuves dont nous disposions.

«Nous avons appris des leçons en cours de route, le nombre de décès dans les foyers de soins au cours de la deuxième vague de la pandémie en raison de certains de ce que nous avons appris au cours de la première vague était beaucoup plus faible.

«Il est vraiment important, compte tenu de l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés, que les politiciens ne se fassent pas les pieds et refusent d’accepter qu’ils se soient trompés.»

Les dernières statistiques des National Records of Scotland, publiées jeudi, ont montré 9 997 décès enregistrés au 4 avril avec Covid-19 mentionné sur le certificat de décès.

Des chiffres distincts détaillant le nombre de décès dans les 28 jours suivant un test positif hier ont estimé le bilan du coronavirus en Écosse à 7626.

De façon inhabituelle, plutôt que d’être dissous avant les élections, le Parlement écossais a interrompu ses travaux afin de permettre toute affaire urgente liée à la pandémie, de sorte que les députés conservent leur position jusqu’à la veille du scrutin.

Les partis écossais ont accepté de suspendre la campagne jusqu’à la fin de la session de lundi à Holyrood, mais les activités devraient reprendre cet après-midi avant le débat des dirigeants du STV mardi.