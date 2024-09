Le MS Read-a-Thon emmène les enfants dans une aventure amusante

Toronto, ON, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — MS Canada invite les enfants, les parents et les enseignants de tout le pays à se joindre à son prochain marathon de lecture sur la sclérose en plaques, qui aura lieu du 14 octobre au 15 novembre 2024. Les enfants, leurs familles, leurs enseignants et leurs communautés sont encouragés à participer en lisant et en collectant des fonds pour avoir un impact positif sur la vie des Canadiens touchés par la sclérose en plaques (SEP).

MS Read-a-Thon encourage les enfants à lire autant qu’ils le peuvent en un mois, en travaillant avec leurs familles et leurs enseignants pour suivre les progrès de lecture sur un site Web interactif, plein de fonctionnalités amusantes. Le site Web permet aux participants de choisir un avatar et de suivre les livres qu’ils lisent. Les parents et les enseignants peuvent suivre le nombre de lectures des enfants, et les participants peuvent gagner dix badges de récompense différents, des étoiles et des mises à jour d’avatar chaque fois qu’ils atteignent une nouvelle étape de collecte de fonds.

« Le Marathon de lecture sur la SEP occupe une place particulière dans le cœur de notre famille. Il encourage non seulement l’amour de la lecture chez les enfants, mais leur enseigne également l’importance de donner en retour. En tant que famille, nous sommes fiers de soutenir cette initiative, qui aide plus de 90 000 Canadiens atteints de SEP », a déclaré l’ambassadrice de la SEP, Kimberley Kordov, auteure de L’histoire du troll en jouet« Ayant participé au MS Read-a-Thon lorsque j’étais enfant, je suis ravi de voir une nouvelle génération de lecteurs adhérer à la cause et collecter des fonds pour une communauté si proche de nous. »

L’inscription au MS Read-a-thon peut se faire via le site Web. Les parents s’inscrivent avec leur adresse e-mail et peuvent ajouter jusqu’à cinq enfants à leur compte. Les enseignants peuvent inscrire une classe et envoyer des liens d’inscription aux parents pour qu’ils inscrivent les enfants qui souhaitent participer. Les adultes peuvent s’inscrire sans ajouter d’enfants à leur compte. Chaque participant disposera d’une URL de site Web dédiée qu’il pourra partager avec ses amis et sa famille pour faire des dons sécurisés en toute simplicité.

« La SEP peut être imprévisible et il peut être difficile d’expliquer aux enfants ce que cela signifie dans le contexte de notre vie quotidienne. Mon parcours avec la SEP m’a incitée à partager mon histoire d’une manière que mes enfants pourraient facilement comprendre », a déclaré Darcie Naslund, ambassadrice de la SEP et auteure de Ma mère n’est PAS une super-héroïne« Les aspects invisibles de la sclérose en plaques sont difficiles à saisir, surtout pour un enfant, et je voulais mettre en perspective l’expérience de ma famille, car je sais que de nombreux Canadiens vivent une situation similaire. En transformant leur passion pour la lecture en action, le Marathon de lecture sur la sclérose en plaques est une excellente façon d’aider les enfants à en apprendre davantage sur la sclérose en plaques et de leur apprendre ce que signifie être fort, même face à l’adversité. »

Le Marathon de lecture sur la sclérose en plaques rassemble les communautés en initiant les enfants aux dons de bienfaisance et en sensibilisant les gens à la sclérose en plaques. En participant au Marathon de lecture sur la sclérose en plaques, les enfants se lancent dans une aventure amusante pour recueillir des fonds qui aideront à financer les programmes essentiels de SP Canada, comme le centre d’information du Réseau de connaissances, les séances de soutien individuel par les pairs et les programmes de bien-être virtuels. Ces programmes aident les personnes touchées par la sclérose en plaques en leur fournissant des informations, des liens, du soutien et plus encore. Les fonds financent également la recherche visant à répondre aux questions les plus difficiles sur la sclérose en plaques.

« Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle génération de lecteurs dans l’aventure amusante qu’est le Marathon de lecture sur la SP », a déclaré Amanda Zamperin, directrice de la collecte de fonds communautaire – WeChallenge MS à MS Canada. « Des milliers de personnes partout au Canada participent au Marathon de lecture sur la SP chaque année et démontrent le pouvoir que peut avoir la communauté lorsqu’elle se rassemble. Le Marathon de lecture sur la SP incite les parents, les enseignants et les enfants à agir et à soutenir les Canadiens atteints de SP, en montrant aux enfants la valeur des dons de bienfaisance et en nous rapprochant finalement d’un monde sans SP. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur MS Canada, visitez le site mscanada.ca. Pour participer au marathon de lecture de MS Canada, inscrivez-vous à www.msreadathon.ca.

À propos de MS Canada

À MS Canada, nous sommes inspirés par la vision d’un monde sans sclérose en plaques. Nous nous concentrons sur le soutien, la défense des droits et la recherche qui auront un impact positif sur la vie des personnes atteintes de sclérose en plaques ou touchées par la maladie. Depuis plus de 75 ans, nous sommes un lien de confiance pour la communauté de la sclérose en plaques qui lui permet d’accéder à des ressources et à des programmes précieux dont elle a besoin tout au long de son parcours unique. Nous plaidons en faveur de politiques et de systèmes améliorés qui aideront mieux les Canadiens atteints de sclérose en plaques. Nous investissons dans la recherche qui changera la vie des gens et qui fera progresser le traitement et les soins, améliorera le bien-être, aidera à comprendre et à stopper la progression de la maladie et, en fin de compte, à prévenir la sclérose en plaques. Pour plus d’informations, visitez mscanada.ca

À propos de la sclérose en plaques (SEP)

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques (SEP) les plus élevés au monde. En moyenne, 12 Canadiens reçoivent un diagnostic chaque jour. La SEP est une maladie neurologique du système nerveux central (cerveau, moelle épinière). La plupart des personnes atteintes de SEP reçoivent un diagnostic entre 20 et 49 ans. Il s’agit d’une invalidité épisodique, ce qui signifie que la gravité et la durée des épisodes de maladie et d’invalidité peuvent varier, souvent suivis de périodes de bien-être. La maladie peut également être progressive.

