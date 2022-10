Le MS Dhoni présente la veste du vainqueur à Varun Parikh après sa première victoire au Grant Thornton Invitational 2022

Varun Parikh d’Ahmedabad a décroché son premier titre avec une démonstration dominante lors de la dernière journée des Rs. 1 crore Kapil Dev – Grant Thornton Invitational 2022 présenté par DLF.

L’effort déterminé de Varun au dernier tour de cinq sous 67 lui a valu une impressionnante victoire en cinq coups au DLF Golf & Country Club alors que son total indiquait 11 sous 277.

Parikh, 24 ans (73-70-67-67), qui a remporté l’école de qualification du PGTI plus tôt cette année et a affiché une troisième place, la meilleure en carrière, au PGTI le mois dernier, a donc poursuivi sa forme chaude cette saison. Le triomphe de Varun lui a valu un chèque en argent d’une valeur de Rs. 15 00 000 qui l’ont fait passer de la 28e à la quatrième position dans l’Ordre du mérite du PGTI.

Manu Gandas (74-66-73-69), basé à Gurugram, jouant sur son parcours à domicile, a pris la deuxième place à six sous 282 après un dernier tour de 69. Il est ainsi passé de la troisième à la deuxième place dans la liste de mérite du PGTI. .

Kartik Sharma (71-67-72-74), un autre joueur du DLF Golf & Country Club, a tiré un dernier tour de 74 pour terminer troisième à quatre sous 284.

Varun Parikh a pris un départ nerveux en laissant tomber deux bogeys en échange d’un birdie sur ses trois premiers trous. Par la suite, le tour de Parikh a décollé alors que son plan de match consistant à frapper 3 bois sur le tee au lieu du driver a porté ses fruits. Il a coulé six birdies du quatrième au 18, dont quatre longues conversions dont un gigantesque 70 pieds le 11.

Varun a déclaré: «Je viens de suivre mon plan de jeu depuis la gamme elle-même. J’étais un peu nerveux et un peu tremblant au début pour être honnête. Mon but n’était pas de faire des birdies, c’était juste de faire des pars, donc après le troisième trou, je n’ai pas fait de bogey. Au début, la pression m’a un peu pesé, mais après cela, je me suis très bien tenue.

«Je suis juste très heureux de franchir la ligne, ça a été long à venir. J’ai maintenant hâte de remporter d’autres victoires cette saison.

Varun a reçu la veste du vainqueur par la légende indienne du cricket, M. MS Dhoni. Le champion a reçu le trophée par une autre légende indienne du cricket et hôte du tournoi, M. Kapil Dev et M. Vishesh C Chandiok, PDG, Grant Thornton Bharat.

Plus tôt dans la journée, MS Dhoni et Kapil Dev ont pris part à un match spécial en quatre balles.

