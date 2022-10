Le Mr. RP d’Urvashi Rautela est l’acteur Telugu Ram Pothineni et non Rishabh Pant ? Son nouveau message laisse les internautes perplexes

Urvashi Rautela fait la une des journaux depuis qu’elle a parlé de M. RP qui aurait attendu des heures pour la rencontrer et l’aurait appelée à plusieurs reprises. Alors que les internautes ont rapidement spéculé sur le fait que M. RP n’était personne d’autre que Rishabh Pant et le poste cryptique du joueur de cricket n’a fait qu’ajouter plus de carburant au feu. Une fois de plus, Urvashi a évoqué M. RP dans sa nouvelle publication Instagram, mais cela a maintenant laissé les internautes confus quant à savoir qui est exactement M. RP.

L’actrice de Hate Story 4 a partagé une photo avec l’acteur télougou Ram Pothineni et l’a tagué, suivi de quelques hashtags, “#love #UrvashiRautela #UR1 #Rampothineni”. Les internautes ont sauté dans le train en marche et ont dirigé son message vers Rishabh en disant : « Dekh rhe ho Risabh bhai », tandis qu’un autre utilisateur a commenté : « Achha toh ye hai rp ». Un autre utilisateur a commenté, “Ye Rishabh Bhaiya ka sautan le aayi tum”, et ainsi de suite.

On rapporte qu’Urvashi a été engagé pour le prochain film de Ram Pothineni, réalisé par Boyapati Srinu. Les rapports suggèrent qu’Urvashi sera vu en train de faire un numéro d’article dans le film. Auparavant, les fabricants envisageaient Kiara Advani pour la même chose, mais à la fin, Urvashi a été présélectionné.

Sur le front du travail, Urvashi sera ensuite vu dans l’inspecteur Avinash aux côtés de Randeep Hooda. Elle fera également ses débuts à Hollywood avec la star de 365 Days, Michele Morrone. Elle a également un thriller bilingue de William Shakespeare Black Rose basé sur le marchand de Venise et un remake en hindi du superhit tamoul Thiruttu Payale 2. De plus, elle a signé un contrat de trois films avec Jio Studios et T-Series et un clip vidéo avec la vedette internationale Jason Derulo.