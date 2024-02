Le MQM-P veut quatre ministères alors que le JUI-F cherche également un rôle au Centre – Pakistan

ISLAMABAD : Un jour après que le PML-N et le PPP soient parvenus à un consensus sur un accord de partage du pouvoir pour diriger le pays pour les cinq prochaines années, une délégation du Mouvement Muttahida Qaumi-Pakistan (MQM-P) a appelé le PML-N représentants et a exigé trois à quatre ministères dans le cabinet fédéral.

Des sources ont indiqué que le MQM souhaitait le poste de vice-président de l’Assemblée nationale, mais que le PML-N l’avait déjà attribué au PPP. Désormais, le MQM insiste sur quatre portefeuilles au sein du cabinet fédéral puisque le parti ne peut pas avoir de vice-président.

En plus de sa part au sein du cabinet, le MQM a exigé une législation pour responsabiliser les organes gouvernementaux locaux, une revendication de longue date du parti basé à Karachi en faveur de la délégation des pouvoirs.

Le chef du MQM Pendjab, Muhammad Zahid, a déclaré Aube que la PML-N a accepté de conserver le titulaire Kamran Tessori comme gouverneur du Sindh. “Il a été convenu que M. Tessori restera gouverneur”, a déclaré M. Zahid.

La délégation du MQM était dirigée par M. Tessori et comprenait Farooq Sattar et Mustafa Kamal, tandis que le côté PML-N comprenait Ishaq Dar et Ayaz Sadiq.

JUI-F rencontre PML-N

D’autre part, une réunion a eu lieu entre le Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl (JUI-F) et le PML-N, au cours de laquelle a été discuté le projet de formation du gouvernement provincial, probablement dirigé par Sarfaraz Bugti du PPP.

Les médias ont affirmé qu’Ishaq Dar avait déclaré au chef du JUI-F, Abdul Ghafoor Haideri, que le JUI-F était trop tard pour se rapprocher de la PML-N pour un accord de partage du pouvoir au Baloutchistan. M. Dar a déclaré au leader du JUI-F que le PML-N avait déjà élaboré des plans avec le PPP pour la formation du gouvernement au Baloutchistan.

Ces informations ont cependant été démenties par le porte-parole de la PML-N, Marriyum Aurangzeb. Dans un communiqué, le secrétaire à l’information de la PML-N a déclaré qu’une réunion entre les deux partis avait eu lieu mercredi et qu’un communiqué officiel avait également été publié à ce sujet.

Les participants à la réunion ont décidé que les défis auxquels est confronté le Baloutchistan exigeaient un « gouvernement démocratique fort » dans la province, a-t-elle déclaré. La réunion a décidé qu’il était dans l’intérêt du pays que diverses forces politiques se réunissent au Baloutchistan. Marriyum Aurangzeb a déclaré que les liens politiques entre les deux partis reposaient sur une compréhension mutuelle.

Perspectives pour la coalition

Les initiés ont dit Aube le PPP ne rejoindrait pas le cabinet fédéral et que la place de président de NA reviendrait au PML-N conformément à l’accord conclu entre les deux partis.

Ils ont affirmé que la présidence du Sénat reviendrait au PPP, le sénateur Yousaf Raza Gilani étant désigné comme prochain président. Les gouvernorats du Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab reviendront également au PPP, et le gouvernorat du Sind reviendra au MQM.

Des sources ont déclaré que le PML-N et le PPP formeraient conjointement un gouvernement au Baloutchistan, et Sarfaraz Bugti « est jusqu’à présent » le candidat le plus probable au poste de CM. Au Sénat, le PML-N obtiendra le poste de vice-président tandis qu’à la chambre basse, le vice-président sera issu du PPP.

Conformément à l’article 91(2) de la Constitution, la première session de l’Assemblée nationale doit être convoquée avant le 29 février. Le premier jour de la session de l’Assemblée nationale, après avoir prêté serment, les membres éliront le président et le vice-président par un vote secret. bulletin de vote. Ensuite, le nouveau président annoncera le calendrier de l’élection du Premier ministre. Dans une chambre forte de 336 membres, 169 voix sont nécessaires pour l’élection du Premier ministre.

L’élection du président aura lieu peu après l’achèvement du processus de formation du gouvernement dans le Centre et les provinces, ainsi que les élections sénatoriales prévues dans la première semaine de mars. Le mandat de cinq ans du président sortant Arif Alvi a expiré en septembre de l’année dernière, mais il exerce un mandat prolongé jusqu’à l’élection de son successeur.

Publié dans Dawn, le 22 février 2024