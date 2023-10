Le Moyen-Orient risque une nouvelle guerre régionale

Pour éliminer la direction du Hamas, cela ne sera pas une question de jours ou de semaines. Cela fait des mois, voire des années. Cela va durer très, très longtemps.

« Les Juifs n’ont pas été confrontés à ce genre d’atrocités dans le monde depuis l’Holocauste, donc… tout est sur la table si vous êtes un Juif israélien aujourd’hui », a déclaré Ian Bremmer, président et fondateur du cabinet de conseil politique Eurasia Group à CNBC Squawk Box Asia. Lundi. « Pour éliminer la direction du Hamas, cela ne sera pas une question de jours ou de semaines. Cela prendra des mois, voire des années. Cela va durer très, très longtemps », a-t-il ajouté. Étant donné que ces attaques surprises provenaient un échec des mécanismes de renseignement et de surveillance israéliens Pour détecter et prévenir, Bremmer a déclaré qu’il y avait probablement davantage d’agents du Hamas déjà intégrés en Israël et qu’ils représentaient « toujours un danger très réel et présent ». Les agressions du week-end ont également eu lieu un jour après le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, invitant à des comparaisons avec la guerre israélo-arabe la plus meurtrière de 1973, qui menaçait de mettre en péril l’État d’Israël.

« Puissante vengeance »

Dans un discours au public israélien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre au Hamas peu après les attaques surprise de samedi, promettant une « puissante vengeance » et promettant de faire « payer à l’ennemi un prix sans précédent ». Hamas – un groupe militant islamiste palestinien qui a contrôlait la bande de Gaza depuis 2007 – est l’un des deux partis dominants à Gaza. Elle a été désignée organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne, Israël, l’Australie, le Royaume-Uni et le Japon.

Une femme réagit après que des avions de combat israéliens ont détruit un bâtiment à la suite de l’opération Al-Aqsa Flood lancée par le Hamas à Rafah, Gaza, le 8 octobre 2023. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

La bande de Gaza et la Cisjordanie forment collectivement le territoire palestinien occupé. L’Autorité nationale palestinienne, basée en Cisjordanie, est reconnue internationalement comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. « Les Israéliens partent en guerre », a déclaré Bremmer à CNBC lundi. « Ils seront plus unifiés en tant que gouvernement (…) donc il y aura probablement un gouvernement national d’urgence avec Netanyahu et l’opposition menant cette guerre ensemble. » « Et cela signifie non seulement des frappes aériennes, mais aussi une occupation terrestre – de maison en maison – à Gaza, avec de nombreuses victimes dont le Hamas, bien sûr, veut qu’Israël soit responsable », a-t-il ajouté. « Mais cela ne veut pas dire qu’ils vont lancer une guerre contre l’Iran. »

Soupçons iraniens

La nature sans précédent de l’attaque du Hamas contre le sabbat juif a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle implication de l’Iran, étant donné le soutien de longue date de Téhéran au Hamas et à sa cause. Ghazi Hamad, porte-parole du Hamas, aurait dit à la BBC que le groupe bénéficiait d’un soutien direct pour l’attaque de l’Iran. Le journal de Wall Street rapporté dimanche que les responsables de la sécurité iranienne ont aidé à la planification et approuvé l’attaque lors d’une réunion à Beyrouth lundi dernier. Trois responsables américains ont déclaré à NBC News qu’ils n’étaient pas en mesure de corroborer le récit du Journal. « Personne ne considérerait cela comme une preuve solide à ce stade », a déclaré Bremmer à CNBC. Même s’il est possible que l’Iran soit impliqué, « nous n’en sommes certainement pas là pour le moment », a-t-il ajouté.

S’il est vrai que l’Iran est impliqué, les implications seraient plus importantes. Israël pourrait frapper l’Iran. Brian Katulis Institut du Moyen-Orient

« En termes d’implication d’autres pays, et certainement du niveau de formation pour ce type d’opération… il est assez difficile d’imaginer que le Hamas aurait été capable de le faire tout seul », a déclaré Bremmer. « On aurait pu s’attendre à tout le moins à ce que le Hezebollah leur apporte un soutien opérationnel et une formation. » Fondé en 1982 par les Gardiens de la révolution iraniens pour exporter leur révolution islamique, le Hezbollah est un parti politique musulman chiite et un groupe militant basé au Liban qui existe pour combattre les forces israéliennes qui ont envahi le Liban. Le Hezbollah et l’armée israélienne ont échangé des tirs dimanche à Fermes de Chebaa, une petite bande de terre située à l’intersection de la frontière libano-syrienne et du plateau du Golan occupé par Israël. Un responsable du Hezbollah aurait déclaré qu’ils étaient « en solidarité » avec le peuple palestinien.

« Le Hezbollah est bien plus capable militairement que le Hamas, donc si les Iraniens tentent de changer la donne ici, on pourrait penser que le Hezebollah serait impliqué, mais ce n’est pas le cas. Il semble assez clair – jusqu’à présent – que les Iraniens ne cherchent pas à le faire. de nous lancer dans un combat plus large avec les Israéliens », a déclaré Bremmer. Pourtant, toute implication de l’Iran déclencherait probablement une guerre régionale. « Comme partout au Moyen-Orient, il y a dix versions à chaque histoire », a déclaré lundi à CNBC Brian Katulis, vice-président des politiques du Middle East Institute de Washington. « Nous ne connaissons pas tous les détails ici, mais cela ne me surprendrait pas si quelqu’un en Iran était impliqué dans la planification de cela. Cela ne ressemble pas à ce que nous avons vu dans le passé dans la bande de Gaza », a-t-il ajouté. . « S’il est vrai que l’Iran est impliqué, les implications seraient plus importantes », a déclaré Katulis. « Israël pourrait frapper l’Iran. »

Fini la normalisation

Les attaques du week-end contre Israël par des militants du Hamas pourraient potentiellement bouleverser les efforts négociés par les États-Unis pour normaliser les relations entre l’Arabie saoudite et Israël. Hamad, porte-parole du Hamas a déclaré à Al Jazeera que ces attaques sont un message adressé aux pays arabes qui cherchent à normaliser leurs relations avec Israël. « Je pense que c’est [shameful] pour eux. Je demande à tous les pays arabes de déconnecter et de rompre leurs relations avec Israël, car ce n’est pas un État qui croit en la paix, ou la coexistence, ou qui croit au bon voisinage », a déclaré Hamad.