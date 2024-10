Le Moyen-Orient est au bord d’une guerre à grande échelle — RT World News

Tous les grands acteurs se piquent les uns les autres, mais il n’y a aucune envie de franchir le Rubicon

Un an après la tristement célèbre attaque du Hamas contre Israël, le Moyen-Orient semble être revenu à son état éternel : un foyer de conflit aigu, avec des vagues de tension. Les observateurs extérieurs ne peuvent que regarder avec horreur, tandis que les experts haussent les épaules. C’est comme ça que ça s’est passé, c’est comme ça que ça sera. En quoi la crise actuelle est-elle différente des crises précédentes dans la région, pourriez-vous vous demander ? Eh bien, sans prétendre en avoir une compréhension profonde, notons ce qui frappe de l’extérieur.

Les relations patron-client évoluent, tant entre puissances régionales qu’entre grands acteurs extérieurs. Le plus évident est le statut des États-Unis. L’administration actuelle de la Maison Blanche n’a pas de ligne claire et cohérente ; il s’agit simplement de boucher les trous et d’éteindre de nouveaux incendies. Les États-Unis n’ont pas besoin d’événements très médiatisés au Moyen-Orient à l’heure actuelle, leurs priorités sont différentes. Les contacts avec les acteurs clés sont incohérents et les relations avec les monarchies du Golfe, et plus encore avec l’Iran, sont volatiles. Mais les actions de Washington reposent sur une contradiction fondamentale qui ne peut être résolue et qui concerne Israël.

Idéologiquement, les dirigeants israéliens actuels ne sont pas du tout proches de l’équipe du président Joe Biden. Pendant ce temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est plutôt impopulaire. Des efforts diplomatiques sont apparemment déployés pour limiter la portée de l’action militaire, ce avec quoi Israël n’est pas d’accord. Dans le même temps, l’administration Biden continue de fournir une aide militaire, car pour l’Amérique, le facteur israélien n’est pas un phénomène étranger mais avant tout un phénomène national. D’autant plus à un moment crucial de la campagne électorale. En conséquence, les dirigeants israéliens, convaincus que les États-Unis ne peuvent pas débrancher, décident eux-mêmes comment agir, informant parfois leur allié américain, parfois « oubli » pour le faire. Le changement vers une relation autrefois considérée comme plus ou moins hiérarchique est également évident de l’autre côté.















L’influence de l’Iran dans la région s’est considérablement accrue au cours des 20 années qui ont suivi la destruction de l’Irak de Saddam comme principal contrepoids et, de manière générale, une agitation au Moyen-Orient. Il faut reconnaître que Téhéran a su saisir les opportunités et renforcer considérablement sa position, tout en évitant habilement un conflit direct. La situation de l’Iran est restée difficile, surtout lorsque Trump a torpillé l’accord nucléaire d’une part et s’est lancé avec enthousiasme dans un accord séparé entre Israël et les principaux pays arabes de l’autre. Néanmoins, le poids et l’influence de Téhéran ne peuvent être niés, notamment à travers son réseau d’organisations régionales partenaires d’autres chiites et de leurs sympathisants.

Israël lance désormais de puissantes frappes contre l’ensemble de cet appareil dans le but de l’affaiblir autant que possible, voire de le détruire (ce qui est difficilement possible), et de lui retirer sa capacité à constituer une menace pendant plusieurs années. L’Iran sera ainsi privé de ses outils les plus efficaces et se retrouvera dans une position où il lui sera impossible de ne pas réagir. Mais Téhéran est conscient de cette tactique et cache des mesures pratiques plutôt modestes derrière une rhétorique formidable.

Néanmoins, le prestige est également un problème. D’autres puissances régionales soit se contentent de réprimandes publiques très fortes, comme le président turc, soit font preuve d’une grande inquiétude, comme les États arabes du Golfe, soit s’inquiètent avant tout de ce que le chaos ne s’étende pas à elles (Égypte, Jordanie). .

Revenant aux acteurs extérieurs, leur présence dans la zone de conflit est peu visible. L’Union européenne n’est pas du tout une présence. Même si la situation entraîne de nouveaux flux de réfugiés qui affecteront directement le Vieux Monde, les efforts viseront très probablement à les empêcher d’entrer dans le bloc et rien de plus.

La Russie a évidemment d’autres priorités pour le moment et essaie de promouvoir une certaine diplomatie là où elle le peut, mais soyons réalistes, la demande en ce sens est minime. La région est au bord d’une guerre totale, mais paradoxalement, à en juger par les événements, personne n’en veut. Tous les acteurs espèrent marcher sur la corde raide sans perdre le contrôle par l’escalade. On ne peut nier le talent des participants, mais il devient de plus en plus facile de tomber.

