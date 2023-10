Le Moyen-Orient est au bord d’un conflit plus large alors que l’Iran réfléchit à ses options

Commentez cette histoire Commentaire

Les craintes que la guerre à Gaza puisse déclencher une guerre plus large et plus dévastatrice au Moyen-Orient grandissent à mesure que les affrontements avec le Hezbollah soutenu par l’Iran s’intensifient le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban et qu’Israël poursuit ses plans d’incursion terrestre dans Gaza visant à détruire le Hamas. Les craintes se sont intensifiées lundi soir avec un avertissement du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, selon lequel les milices alliées de l’Iran dans ce qu’il appelle le « front de résistance » contre Israël pourraient prendre une « action préventive » non spécifiée pour dissuader une attaque israélienne sur Gaza. La probabilité que la guerre s’étende à d’autres fronts « approche [an] étape inévitable », a écrit Amirabdollahian lundi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, alors qu’Israël annonçait avoir ordonné l’évacuation de 28 communautés situées à sa frontière nord.

Mais l’Iran et ses alliés sont également confrontés à un dilemme qui pourrait déterminer si le conflit se limitera à Gaza ou déclenchera une guerre sur plusieurs fronts, selon les analystes.

Au cours de la dernière décennie, l’Iran a constitué un formidable éventail de milices et de mandataires au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen en plus du Hamas, et chacun d’entre eux, ou l’un d’entre eux, pourrait être appelé à ouvrir de nouveaux fronts. L’Iran doit également déterminer s’il peut se permettre de dépenser l’influence militaire considérable qu’il tire de ces alliés dans un conflit potentiellement ruineux dans le but de défendre l’un d’entre eux, le Hamas, à Gaza.

Washington a positionné deux groupes de porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader le Hezbollah, et pourrait également être entraîné dans le combat si le Hezbollah lance une attaque à grande échelle contre Israël. Les combattants soutenus par l’Iran en Syrie, y compris les forces du Hezbollah, s’y joindraient presque certainement ; des échanges de tirs ont déjà eu lieu le long de la frontière syrienne et des militants rapportent que des combattants alliés à l’Iran se sont réinstallés vers le sud de la Syrie depuis l’est du pays.

Les groupes soutenus par l’Iran en Irak ont ​​averti qu’ils attaqueraient les intérêts américains dans le pays si les États-Unis s’impliquaient, et les Houthis au Yémen, un autre allié de Téhéran, ont également proféré des menaces.

« Si cela commence à mal tourner, cela pourrait se détériorer dans de nombreux endroits simultanément et très rapidement », a déclaré Jon Alterman, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies à Washington. « Nous nous dirigeons absolument vers une grande inconnue. »

La plus grande préoccupation réside toutefois dans le mouvement Hezbollah bien armé, entraîné au combat et hautement discipliné au Liban, a déclaré Michael Horowitz, directeur du renseignement au cabinet de conseil en sécurité Le Beck. Le Hezbollah a amassé entre 130 000 et 150 000 roquettes et missiles dirigés vers Israël, dont certains pourraient pénétrer profondément dans les villes israéliennes ou être utilisés pour lancer des frappes de précision contre des installations militaires israéliennes telles que des bases aériennes, réduisant ainsi les capacités de combat d’Israël.

Une guerre à grande échelle avec le Liban transformerait Gaza « en un spectacle secondaire », a déclaré Firas Maksad, chercheur principal à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington, entraînant un niveau de destruction et d’effusion de sang parmi les civils israéliens sans précédent dans toutes les guerres du pays. « Ce que le Hezbollah possède en matériel et en capacités militaires éclipse le Hamas à Gaza. »

Mais Israël infligerait probablement aussi des dégâts massifs au Liban, comme il l’a fait lors de la guerre de 2006 et de l’invasion du pays en 1982. Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti le Liban que « le prix que vous paierez sera bien plus lourd » que lors de n’importe quelle guerre précédente.

Alors que le secrétaire d’État Antony Blinken faisait la navette entre les capitales du Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères rendait visite aux alliés de Téhéran en Syrie, au Liban et au Qatar. A Beyrouth, où il a rencontré le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, ainsi que de hauts responsables du Hamas, il a menacé Israël d’un « énorme tremblement de terre » si les attaques sur Gaza se poursuivaient.

La diplomatie visant à éviter un deuxième front a cependant montré qu’aucune des deux parties n’est intéressée par une guerre plus large, malgré les déclarations publiques passionnées.

Il semble Les Iraniens ne veulent pas d’escalade et sont désireux de trouver des moyens de l’éviter, selon un diplomate régional familier de certaines conversations iraniennes avec les alliés de ce pays, qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Tout en indiquant clairement que leurs alliés sont prêts à se battre, l’Iran et le Hezbollah n’ont pas publiquement fixé de lignes rouges sur le scénario à Gaza qui déclencherait leur implication – qui pourrait aller de la poursuite des attaques sur Gaza au lancement d’une invasion terrestre ou seulement dans le Dans ce cas, le Hamas risque d’être complètement vaincu, a déclaré le diplomate.

Les intentions de l’Iran ne peuvent pas être confirmées de manière indépendante, mais si sa prudence est réelle, il semble probable que l’attaque du Hamas ne faisait pas partie d’un plan plus large visant à entraîner Israël dans une guerre plus large, a déclaré Michael Knights du Washington Institute for Near East Policy.

Un haut responsable du Hamas, s’exprimant depuis Beyrouth, a insisté sur le fait que l’Iran n’était pas impliqué dans l’assaut du Hamas, au cours duquel au moins 1 400 civils et soldats israéliens ont été tués et près de 200 pris en otages. Il a déclaré que le Hamas n’avait pas prévu l’ampleur et la rapidité de l’effondrement des défenses israéliennes, et a ajouté que le Hamas avait également été pris au dépourvu par la férocité de la réponse israélienne ; plus de 2 700 Palestiniens sont morts dans les frappes aériennes israéliennes.

« Bien sûr, les Iraniens nous aident, nous forment et nous soutiennent, mais cette opération en particulier était très confidentielle et secrète », a déclaré Ali Barakah, qui dirige le département des relations internationales du Hamas. Il a décrit ce qui, selon lui, était destiné à une « opération limitée » visant à échanger des otages israéliens contre des prisonniers du Hamas et a déclaré que l’on s’attendait à ce qu’Israël mène des frappes aériennes limitées contre Gaza avant de se lancer dans des négociations.

« L’effondrement de l’armée israélienne nous a surpris, et c’est pour cela que cela a pris une telle ampleur », a-t-il déclaré.

Le véritable moment de choix pour l’Iran viendrait si le Hamas était au bord de l’anéantissement, mettant ainsi en jeu toute la stratégie régionale du « cercle de feu » de l’Iran, a déclaré Maksad.

Élaborée au fil des décennies depuis la création du Hezbollah en 1982, la stratégie vise à positionner suffisamment de puissance de feu des milices aux frontières d’Israël pour dissuader une attaque israélienne contre l’Iran, une crainte de longue date qui s’est accrue ces dernières années à mesure que l’Iran accélérait ses progrès vers l’acquisition d’armes nucléaires. une arme nucléaire. La cause palestinienne est au cœur de la stratégie et de l’identité de l’Iran en tant qu’État islamique révolutionnaire.

Au cours des deux dernières années, l’Iran a cherché à renforcer sa stratégie avec un concept connu sous le nom d’« unité des fronts », dans le cadre duquel le Hezbollah, le Hamas et d’autres alliés régionaux se sont engagés à coopérer plus étroitement et à se défendre mutuellement, a déclaré Mohanad Hage Ali de Carnegie Middle East. Centre. Le Hezbollah et le Hamas ont créé un centre de coordination commun à Beyrouth en vue de collaborer de manière à dissuader davantage Israël d’attaquer l’un d’entre eux.

« C’est une sorte d’OTAN pour ces acteurs non étatiques », a déclaré Hage Ali. « Il s’agit d’un test de grande envergure. »

L’Iran ne veut certainement pas risquer de saper les capacités de dissuasion du Hezbollah pour le bien de Gaza, mais en même temps, il ne peut pas se permettre de donner l’impression d’abandonner ses alliés si la dissuasion veut survivre, a déclaré Knights.

« Vous ne pouvez pas donner l’impression de laisser tomber vos alliés », a-t-il déclaré. «Mais l’Iran ne veut pas d’attaques contre l’Iran continental et il ne veut pas dépenser le Hezbollah. Nous semblons avoir des escalators réticents ici.