Le Moyen-Orient éclate dans des manifestations anti-israéliennes suite à l’explosion d’un hôpital à Gaza

BEYROUTH — Israël et son fidèle allié, les États-Unis, ont été la cible d’une vague de colère, de condamnations et de protestations qui ont déferlé à travers le Moyen-Orient mardi soir et mercredi, accusés par les manifestants et les gouvernements régionaux d’être responsables de l’explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza qui a tué des centaines de personnes. .