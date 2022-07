Le Moyen-Orient a considérablement changé depuis la visite de Biden en 2016.

JERUSALEM – Alors que le président Biden visite le Moyen-Orient cette semaine, son premier voyage de ce type en tant que chef d’État américain, il rencontre une région où les alliances, les priorités et les relations avec les États-Unis ont considérablement changé depuis son dernier voyage officiel, il y a six ans.

Lorsque M. Biden s’est rendu en Israël en 2016 en tant que vice-président, le pays n’avait des relations diplomatiques qu’avec deux États arabes, l’Égypte et la Jordanie. Mais maintenant, il est de plus en plus intégré dans l’écosystème diplomatique du Moyen-Orient après plusieurs accords historiques négociés par l’administration Trump qui ont normalisé les relations entre Israël et trois autres États arabes : Bahreïn, le Maroc et les Émirats arabes unis.

Le dirigeant américain et ses hôtes israéliens devraient discuter du renforcement du système de coordination militaire entre Israël, ses nouveaux alliés arabes et l’armée américaine. Impensable lors de la dernière visite officielle de M. Biden, le système permet aux armées participantes de communiquer en temps réel sur les menaces aériennes de l’Iran et de ses mandataires, et a déjà été utilisé pour aider à faire tomber plusieurs drones, selon des responsables israéliens.