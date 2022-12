Le moyen le plus simple de récupérer une mise à jour de la montre Pixel

La Pixel Watch reçoit une mise à jour de décembre aux côtés de la gamme de téléphones Pixel, ce qui signifie probablement que vous l’avez vérifiée. Étant donné que ces choses ont tendance à se déployer lentement, vous avez peut-être été déçu après avoir fait cela et vu un message “Votre montre est à jour”. Heureusement, une vieille astuce de nos jours Fossil fonctionne sur la Pixel Watch lorsqu’une mise à jour est disponible.

L’année était 2019 et les montres Wear OS de Fossil étaient les meilleures que nous pouvions obtenir. Lorsque de nouveaux logiciels commençaient à arriver, nous étions excités, mais comme c’est toujours le cas avec les mises à jour Android, l’obtention de la dernière version du logiciel prenait parfois plus de temps que nous le souhaitions et cela a conduit les gens à trouver des raccourcis ou des astuces pour les obtenir. plus rapide. Une astuce a en effet été découverte.

L’astuce consistait à se diriger vers la page des mises à jour du système sur une montre et à appuyer sur l’écran encore et encore pendant 30 à 60 secondes. Pour une raison quelconque, cette action de tapotement constante a forcé la montre à tendre la main dans le monde des serveurs de mise à jour et à extraire une mise à jour si elle était disponible. Et oui, ça fonctionne sur la montre Pixel.

Voici comment forcer la nouvelle mise à jour de décembre sur votre Pixel Watch :

Faites glisser vers le bas le menu des paramètres rapides depuis le haut de votre montre et appuyez sur l’icône Paramètres

Faites défiler jusqu’en bas jusqu’à “Système”

Appuyez sur “Mises à jour du système”

Si aucune mise à jour n’est disponible, commencez à appuyer vers le haut de l’écran sur l’icône de la montre

Continuez à taper. Continuez à taper. Continuez à taper.

Si une mise à jour est disponible, elle devrait apparaître et commencer le téléchargement

Boom.

Une grande note : vous n’avez pas besoin d’être sur un chargeur ou avec un pourcentage de batterie spécifique pour déclencher cette action – l’action de forcer la mise à jour à être extraite ou rendue disponible. Cependant, vous aurez besoin d’un pourcentage de batterie suffisamment élevé pour télécharger et installer la mise à jour, alors assurez-vous que vous êtes à 60% ou plus ou ayez votre chargeur à portée de main. Ce matin, quand j’ai exploré cette astuce, j’avais 30% de batterie et cela m’a obligé à la mettre sur un chargeur et à la recharger avant qu’elle ne s’installe.

Allez chercher votre mise à jour.