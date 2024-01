Le moyen le plus rapide d’ouvrir l’appareil photo sur un téléphone Samsung Galaxy

Points clés à retenir Vous pouvez lancer rapidement l’appareil photo sur un téléphone Samsung Galaxy en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation, même si l’écran est éteint.

Pour activer cette fonctionnalité, accédez à Paramètres > Fonctionnalités avancées > Bouton latéral et activez la fonction de caméra à double pression.

Vous pouvez également utiliser le raccourci de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage en faisant glisser l’icône de l’appareil photo vers la gauche ou vers le haut et vers la gauche.





Le meilleur appareil photo que vous possédez est celui qui vous accompagne, et c’est généralement un smartphone. Les appareils photo dans nos poches sont parfaits pour prendre des photos quotidiennes, et si vous devez agir rapidement pour prendre la photo parfaite, il existe un moyen plus rapide d’ouvrir l’appareil photo de votre Samsung Galaxy.

Si votre enfant se comporte de manière mignonne et idiote, ou si vous avez un chien couché au soleil qui semble majestueux, le moment ne durera pas longtemps. Si vous êtes trop occupé à fouiller dans votre écran de verrouillage et votre code PIN ou à rechercher l’application appareil photo, vous la manquerez. Heureusement, grâce à la fonction de lancement rapide de l’appareil photo de Samsung, vous n’avez pas besoin de déverrouiller votre téléphone ni même de mettre un raccourci d’application sur votre écran d’accueil. Voici comment l’activer ou l’utiliser.





Appuyez deux fois sur le bouton d’alimentation

Justin Duino / Comment faire pour Geek

Saviez-vous que vous pouviez lancer l’appareil photo d’un téléphone Galaxy en moins d’une seconde en appuyant rapidement deux fois sur le bouton d’alimentation ? Il n’est pas non plus possible de glisser ou de déverrouiller l’écran. Cela fonctionne de n’importe où, même si l’écran est éteint ou si vous regardez une vidéo YouTube. Lorsque vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton d’alimentation, la caméra se lance immédiatement.

Cette fonctionnalité est disponible depuis les appareils Galaxy A économiques jusqu’au dernier produit phare de Samsung Galaxy (ainsi que la plupart des autres appareils Android). Si cela ne fonctionne pas, vous devrez l’activer dans les paramètres.

Pour commencer, déroulez la barre de notification et appuyez sur l’icône des paramètres en forme d’engrenage. Dans les paramètres, vous vous dirigerez vers Fonctionnalités avancées > Bouton latéral > et actionnerez le commutateur pour activer la fonction de caméra à double pression. Vous pouvez le personnaliser pour ouvrir n’importe quelle application de votre choix, mais la valeur par défaut est “Quick Launch Camera”.

Une fois activé, continuez et appuyez rapidement deux fois sur le bouton d’alimentation latéral et regardez la caméra se déclencher immédiatement. Pour rappel, cela ne contourne pas la sécurité de votre écran de verrouillage. Il ouvre uniquement l’appareil photo et vous ne pouvez visualiser que les photos prises à ce moment-là. Vous devrez toujours déverrouiller l’appareil pour l’utiliser ou visualiser d’autres photos.

Lancement rapide depuis l’écran de verrouillage

Justin Duino / Comment faire pour Geek

Beaucoup d’entre vous connaissent probablement le raccourci traditionnel de l’écran de verrouillage. Sinon, nous avons ce qu’il vous faut. Tous les téléphones Galaxy disposent d’un raccourci d’appareil photo situé dans le coin inférieur droit de l’écran de verrouillage. Utilisez-le pour lancer directement l’appareil photo sans déverrouiller l’appareil.

Cela apparaît avant que vous déverrouilliez votre téléphone avec un code PIN, une empreinte digitale ou un mot de passe. Placez votre doigt sur l’icône de l’appareil photo et faites-le glisser vers la gauche, voire vers le haut et vers la gauche, et l’appareil photo se lancera instantanément. Gardez à l’esprit que cela nécessite que vous réveilliez l’écran, appuyez et faites glisser l’icône. Bien que ce soit rapide et très utile, ce n’est pas aussi rapide que d’appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation.

Quoi qu’il en soit, vous disposez désormais de deux manières différentes d’allumer l’appareil photo en un instant et de ne jamais manquer le moment parfait. Ensuite, pensez à utiliser l’Object Eraser de Samsung pour rendre vos photos encore meilleures.