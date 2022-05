Le moyen incroyablement efficace du Libéria pour réduire les fusillades et autres crimes

Et si quelqu’un vous disait que vous pourriez réduire considérablement le taux de criminalité sans recourir à la police coercitive ou à l’incarcération ? En fait, que se passerait-il s’ils disaient que vous pourriez éviter un crime grave – un vol, disons, ou peut-être même un meurtre – simplement en déboursant 1,50 $ ?

C’est tellement une bonne affaire que cela semble trop beau pour être vrai. Mais cela a été confirmé par les recherches de Chris Blattman, Margaret Sheridan, Julian Jamison et Sebastian Chaskel. Leur nouvelle étude fournit des preuves expérimentales qu’offrir aux hommes à risque quelques semaines de thérapie comportementale plus un peu d’argent réduit le risque futur de crime et de violence, même 10 ans après l’intervention.

Blattman, économiste à l’Université de Chicago, n’a jamais eu l’intention de mener cette étude. Mais en 2009, il traînait avec une connaissance au Libéria nommée Johnson Borh, qui lui a fait visiter la capitale Monrovia. Depuis que Blattman étudie le crime et la violence, Borh l’a emmené visiter les pickpockets, les vendeurs de drogue et d’autres personnes vivant en marge de la société.

En cours de route, ils n’arrêtaient pas de croiser des gars qui étaient assis au coin des rues et qui gagnaient maigrement leur vie en cirant des chaussures ou en vendant des vêtements. Lorsque ces hommes ont repéré Borh, ils ont couru pour lui faire un câlin. Blattman rappelle que lorsqu’il demandait aux hommes comment ils connaissaient Borh, ils répondaient quelque chose comme « J’étais comme eux » et pointaient du doigt les pickpockets ou les vendeurs de drogue à proximité. “Mais ensuite, j’ai suivi le programme de Borh.”

C’est ainsi que Blattman a entendu parler du programme que Borh dirigeait depuis 15 ans : Transformation durable de la jeunesse au Libéria. Il offrait aux hommes à haut risque de crimes violents huit semaines de thérapie cognitivo-comportementale. La TCC, comme on l’appelle, est une méthode populaire et fondée sur des preuves pour traiter des problèmes comme l’anxiété, mais Borh a adapté la stratégie thérapeutique pour faire face à des problèmes comme la violence et le crime.

En rencontrant un conseiller en groupes d’environ 20, les hommes pratiquaient des changements de comportement spécifiques, comme la gestion de la colère et la maîtrise de soi. Ils répéteraient également en essayant une nouvelle identité sans lien avec leur comportement passé, en changeant leurs vêtements et leurs coupes de cheveux et en s’efforçant de se réintégrer dans la société en général grâce aux sports communautaires, aux banques, etc.

Blattman voulait étudier formellement à quel point ce type de programme pouvait être efficace. Il a décidé de mener un grand essai contrôlé randomisé avec 999 des hommes les plus dangereux de Monrovia, recrutés dans la rue. Les résultats étaient si prometteurs qu’ils ont déjà inspiré un programme jumeau dans une ville très différente : Chicago.

À Chicago, le taux de meurtres est extrêmement élevé et la police ne parvient pas à résoudre 95 % de toutes les fusillades. Trouver un moyen de prévenir les fusillades et autres crimes violents est une priorité urgente – non seulement dans cette ville, mais à travers les États-Unis, comme nous le rappellent les récentes fusillades de masse à Buffalo, New York, et Uvalde, Texas. Étant donné que les interventions directes telles que le retrait des armes à feu sont largement bloquées par la polarisation politique et que tenter de réprimer le crime après coup comporte des risques de brutalité politique, nous avons désespérément besoin de nouvelles solutions au problème de la violence.

La thérapie plus l’argent était un combo étonnamment réussi

Les 999 hommes libériens ont été répartis en quatre groupes. Certains ont reçu une CBT, tandis que d’autres ont reçu 200 $ en espèces. Un autre groupe a reçu la CBT plus l’argent, et enfin, il y avait un groupe témoin qui n’a reçu ni l’un ni l’autre.

Un mois après l’intervention, le groupe de thérapie et le groupe de thérapie plus argent montraient des résultats positifs. Un an après l’intervention, les effets positifs sur ceux qui ont suivi une thérapie seuls s’étaient un peu estompés, mais ceux qui ont suivi une thérapie plus de l’argent montraient toujours d’énormes impacts : la criminalité et la violence avaient diminué d’environ 50 %.

Mais Blattman n’a pas osé espérer que cet impact persisterait. Les experts qu’il a interrogés ont prédit que les effets diminueraient fortement au fil des ans, comme c’est le cas dans de nombreuses interventions.

Ce fut donc une grande surprise lorsque, 10 ans plus tard, il retrouva les hommes originaux de l’étude et les réévalua. Étonnamment, la criminalité et la violence étaient encore en baisse d’environ 50% dans le groupe thérapie plus argent.

Blattman estime qu’il y a eu 338 crimes de moins par participant sur 10 ans. Étant donné qu’il n’avait coûté que 530 $ par participant pour mettre en œuvre le programme, cela équivaut à 1,50 $ par crime évité.

Bref, ça a super bien fonctionné. Mais Pourquoi a fait la combinaison de CBT et un peu d’argent?

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

L’hypothèse la plus plausible, selon Blattman, est que les 200 $ en espèces ont permis aux hommes de poursuivre quelques mois d’activité commerciale légitime – disons, cirage de chaussures – après la fin de la thérapie. Cela signifiait quelques mois supplémentaires pour cimenter leur nouvelle identité non criminelle et leurs changements de comportement. “En gros, cela leur a donné le temps de s’entraîner”, m’a dit Blattman.

Quelques mises en garde : l’étude s’appuyait en grande partie sur des données autodéclarées sur les comportements que les participants adoptaient ou non, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à la demande des expérimentateurs (où les participants disent aux expérimentateurs ce qu’ils veulent entendre). De plus, sur les 999 hommes initialement recrutés dans l’étude, 103 étaient décédés au moment du suivi de 10 ans.

Cela pourrait vous amener à vous demander si les hommes les plus violents, qui auraient pu être plus résistants aux effets du programme, étaient tout simplement absents de la réévaluation, donnant artificiellement l’impression que les crimes violents avaient chuté plus qu’ils ne l’avaient réellement fait.

Mais il y a des mises en garde aux mises en garde. D’une part, les auteurs de l’étude ne se sont pas appuyés uniquement sur des données autodéclarées ; ils ont également observé comment les participants agissaient dans des jeux incitatifs où, par exemple, ils avaient le choix entre obtenir 1 $ maintenant ou 5 $ la semaine prochaine (un bon exemple de maîtrise de soi et de réflexion tournée vers l’avenir). “Nos effets de traitement sont forts et persistants dans ces résultats”, note l’étude.

En interrogeant des amis et des parents de chaque participant décédé, les auteurs ont également déterminé la cause du décès. Ils n’ont identifié que 26 morts violentes. Et même lorsqu’ils ont modélisé ce qui arriverait à leurs résultats s’ils intégraient de « bons » résultats pour les membres manquants du groupe de contrôle et de « mauvais » résultats pour les membres manquants du groupe de traitement, l’effet positif du traitement pour la thérapie plus l’argent est resté en grande partie.

Renverser l’approche dominante de la criminalité

Inspiré par le programme au Libéria, Chicago a mis en œuvre un programme similaire mais plus intensif appelé READI. Pendant 18 mois, les hommes des quartiers les plus violents de la ville participent à des séances de thérapie le matin, suivies d’une formation professionnelle l’après-midi. La raison d’être de ce dernier est que dans un endroit où le marché du travail est bien développé comme Chicago, la meilleure façon d’améliorer les revenus est probablement d’attirer les gens sur le marché, alors qu’au Libéria, le marché du travail est beaucoup moins efficace, ce qui rend plus logique d’offrir aux gens de l’argent.

“Nous aurons plus de résultats cet été”, a déclaré Blattman du programme READI, qu’il aide à conseiller. Jusqu’à présent, “cela ne ressemble pas à un slam dunk”.

Pourtant, Chicago est impatient d’essayer ces approches basées sur la thérapie, ayant déjà eu un certain succès avec elles. La ville abrite également un programme appelé Becoming a Man (BAM), où les lycéens organisent des séances de groupe inspirées de la TCC. Un essai contrôlé randomisé a montré que les arrestations criminelles ont diminué d’environ la moitié au cours du programme BAM. Même si les effets se sont dissipés au fil du temps, le programme semble être très rentable.

Mais ce n’est pas seulement une histoire sur la reconnaissance croissante que la thérapie peut jouer un rôle utile dans la prévention du crime. Cette tendance fait partie d’un mouvement plus large d’adoption d’une approche de la criminalité qui est plus carotte, moins bâton.

« Il s’agit d’une politique progressiste et rationnelle de contrôle social. L’inclusion sociale est le moyen de contrôle social le plus productif », m’expliquait en 2019 David Brotherton, sociologue à la City University of New York.

Brotherton soutient depuis longtemps que la politique américaine dominante est coercitive et punitive contre-productive. Ses recherches ont montré qu’aider les personnes à risque à se réintégrer dans la société en général, notamment en leur offrant de l’argent, est beaucoup plus efficace pour réduire la violence.

Pour donner un exemple frappant de la recherche de Brotherton : En 2007, la nation rongée par la criminalité de l’Équateur a légalisé les gangs qui avaient été la source d’une grande partie de la violence. Le pays a permis aux gangs de se transformer en associations culturelles pouvant s’enregistrer auprès du gouvernement, ce qui leur a permis de se qualifier pour des subventions et de bénéficier de programmes sociaux.

Pouvez-vous deviner ce qui est arrivé au taux de meurtres au cours des prochaines années ?

C’est vrai. Il a chuté.