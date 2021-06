Le Movie Museum repense les expositions en réponse à un monde en mutation

LOS ANGELES – Comment créer un musée sur une industrie alors même que cette industrie est en train de changer ? Comment représenter une histoire quand cette histoire est pleine d’omissions ?



C’est le défi auquel est confronté l’Academy Museum of Motion Pictures, qui est en préparation depuis 2012 et – après plusieurs retards, dont le plus récent a été causé par la pandémie – devrait enfin ouvrir au coin de Fairfax Avenue et Wilshire. Boulevard en septembre. Alors que le musée de 300 000 pieds carrés et 482 millions de dollars, conçu par Renzo Piano, a été en construction, l’industrie du cinéma a traversé un processus de deconstruction, provoquée par des mouvements sociaux sismiques comme #OscarsSoWhite, #MeToo et Black Lives Matter. La reconnaissance des obstacles rencontrés par les réalisatrices, les acteurs américains d’origine asiatique et d’autres groupes s’est également intensifiée.

En conséquence, le nouveau directeur et président du musée, Bill Kramer – qui en 2019 remplacé la directrice fondatrice du musée, Kerry Brougher, a profité des deux dernières années pour repenser et affiner les espaces d’exposition, en veillant à reconnaître l’histoire imparfaite du cinéma et à donner aux femmes ainsi qu’aux personnes de couleur leur dû.

Une nouvelle galerie sur l’histoire des Oscars par année, par exemple, a des écrans enveloppants qui présentent des discours d’acceptation significatifs comme ceux de Hattie McDaniel (« Autant en emporte le vent »), le premier acteur noir à remporter un Oscar, qui a été contraint de asseyez-vous à une table séparée lors de la cérémonie; Bong Joon Ho, réalisateur du film sud-coréen film « Parasite »; et les deux seules femmes à avoir remporté le prix du meilleur réalisateur, Chloé Zhao et Kathryn Bigelow. « Ce que nous ne voulons pas, c’est un espace de célébration qui n’a pas de conversations critiques sur ce que nous n’avons pas bien compris », a déclaré Kramer lors d’une récente visite du musée. « Cela ne fausse pas l’histoire. Il s’agit de films qui ont été là tout le temps. Fondé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organisation à l’origine des Oscars, le musée compte plus de 13 millions d’objets dans une collection qui s’agrandit depuis la création de l’académie en 1927. Il s’agit notamment de photographies, de scénarios, de costumes, de conception de production dessins, accessoires, affiches et films. À l’origine, le musée avait prévu de présenter une histoire en grande partie non critique de l’industrie cinématographique avec un plan intitulé « Où les rêves sont réalisés : un voyage à l’intérieur des films ».

Mais le musée dirigé par Kramer – qui avait travaillé dans le développement pendant quatre ans et avait été embauché par la Brooklyn Academy of Music – a fait pression pour un récit plus complexe et complet qui fait face aux lacunes du domaine.