Le président américain Donald Trump a frappé une note optimiste et provocante dans son discours d’adieu, jurant que son mouvement était là pour rester et louant les réalisations de son administration dans la restauration de l’Amérique sans déclencher de nouvelles guerres.

« Nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici – et bien plus encore, » Trump a déclaré dans le discours de mardi après-midi. Il a fait valoir que son administration a rétabli la force américaine au pays et le leadership à l’étranger, «A construit la plus grande économie de l’histoire du monde», et réalisé un « Série d’accords de paix historiques au Moyen-Orient. »

Je suis particulièrement fier d’être le premier président depuis des décennies à n’avoir déclenché aucune nouvelle guerre.

«Par-dessus tout, nous avons réaffirmé l’idée sacrée qu’en Amérique, le gouvernement répond au peuple», Trump a dit. «Nous avons rétabli l’idée qu’en Amérique, personne n’est oublié – parce que tout le monde compte et que tout le monde a une voix.»

Il a ajouté qu’il prie pour le succès de la nouvelle administration en «Assurer la sécurité et la prospérité de l’Amérique.»

Aussi sur rt.com « Nous avons renversé un dictateur »: une militante féministe endure des hurlements de dérision après avoir tweeté une prise « idiote » sur le départ de Trump

Le président sortant a également averti, cependant, que le plus grand danger auquel l’Amérique est confrontée est «Une perte de confiance en nous-mêmes – une perte de confiance en notre grandeur nationale.»

«Aucune nation ne peut prospérer longtemps si elle perd la foi en ses propres valeurs, histoire et héros – car ce sont là les sources mêmes de notre unité et de notre vitalité», Trump a dit. «L’Amérique n’est pas une nation timide d’âmes apprivoisées qui ont besoin d’être à l’abri et protégées de ceux avec qui nous sommes en désaccord.»

Aussi sur rt.com Les flics sont plus nombreux que les manifestants dans les capitales d’État des États-Unis, alors que le « soulèvement » du FBI s’évapore

Commentant le 6 janvier « agression » sur le Capitole américain, a déclaré Trump «Tous les Américains étaient horrifiés» par elle et cette violence politique «Est une attaque contre tout ce que nous chérissons en tant qu’Américains. Cela ne peut jamais être toléré.

Les démocrates ont personnellement blâmé Trump pour «Incitant» l’agitation, que la Chambre des représentants a qualifiée de « insurrection » lors de la session d’une journée se terminant par un vote pour destituer Trump la semaine dernière.

Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) ont également appelé les partisans de Trump «Terroristes nationaux,»Tandis que plusieurs législateurs ont proposé de nouvelles lois pour permettre au gouvernement américain de sévir contre la dissidence nationale. Les démocrates contrôleront la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès après l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris mercredi.

Aussi sur rt.com CNN diffuse un guide sur les SUPPORTERS DE DEPROGRAM MAGA alors qu’un expert de la secte affirme que tout le pays a besoin d’une aide post-Trump

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!