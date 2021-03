BESSEMER, Ala. (AP) – Le Sud n’a jamais été hospitalier aux syndicats. Mais cela peut changer, avec un test important en Alabama, où des milliers de travailleurs d’un campus Amazon décident de former un syndicat.

Les organisateurs et militants syndicaux considèrent la lutte David-et-Goliath comme un tournant potentiel dans la région avec une longue histoire de travail sous-évalué et une hostilité enracinée aux droits de négociation collective. Une victoire pourrait avoir des répercussions économiques et politiques pour le mouvement ouvrier et ses alliés du Parti démocrate qui veulent un ancrage plus fort dans le Sud au milieu de décennies de diminution du pouvoir syndical à l’échelle nationale.

«Cette élection transcende ce seul lieu de travail. Cela transcende même cette entreprise puissante », a déclaré Stuart Appelbaum, président national du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins. «Si les travailleurs d’Amazon en Alabama, au milieu de la pandémie, peuvent s’organiser, cela signifie que les travailleurs de n’importe où peuvent s’organiser.»

La simple présence d’une figure syndicale nationale comme Appelbaum en Alabama souligne les enjeux.

Le vote amazonien intervient alors que les démocrates et les républicains se battent férocement pour les électeurs de la classe ouvrière. Au fil des décennies, de nombreux travailleurs blancs ont dérivé vers les républicains, attirés en partie par l’identité culturelle et une posture anti-institutionnelle. Cela a laissé les démocrates cherchant à affiner leur argumentaire économique, affirmant que leur parti est celui qui se bat pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et des soins de santé plus abordables.

Une victoire à Bessemer, où la grande majorité de la main-d’œuvre est noire, aurait une signification supplémentaire en tant que tremplin pour une nouvelle organisation politique dans le Sud, où les démocrates veulent s’appuyer sur les récents succès.

Cela pourrait s’avérer décisif sur de nouveaux champs de bataille comme la Géorgie, que Biden a ramenée dans la colonne présidentielle du parti pour la première fois depuis 1992 et où les démocrates ont remporté deux courses au Sénat. Cela pourrait être un élément constitutif dans les États dominés par le GOP comme l’Alabama et le Mississippi. Et tout effet domino à l’échelle nationale pourrait stimuler les démocrates dans les anciens États industriels de la ceinture de rouille comme la Pennsylvanie et l’Ohio, où les républicains ont gagné du terrain.

Biden a attiré les applaudissements des dirigeants syndicaux avec un récent discours vidéo poussant le droit de s’organiser à travers «des élections libres et équitables», bien qu’il n’ait pas mentionné directement la campagne amazonienne.

Le vote par correspondance en cours par près de 6000 travailleurs est la plus grande poussée syndicale jamais menée chez Amazon, l’une des entreprises les plus riches du monde. L’élection, qui se déroule jusqu’en mars, compte également parmi les plus grands efforts d’organisation uniques de l’histoire du Sud. Il fait suite à une série de votes d’organisation ratés dans les usines d’assemblage d’automobiles – Nissan dans le Mississippi en 2017, Volkswagen dans le Tennessee en 2019, entre autres – qui ont afflué dans la région au cours des trois dernières décennies.

« Les salaires dans cette région ont été déprimés depuis l’époque de l’esclavage », a déclaré l’historienne Keri Leigh Merritt, car « nous avons toujours eu ces classes inférieures en compétition de races différentes que les élites blanches » du Sud et d’ailleurs « ont pu jouer les uns contre les autres.

Le résultat, a déclaré Merritt, est que presque tous les ouvriers sont payés «en dessous du marché national».

Le revenu médian des ménages aux États-Unis en 2019 était de 62843 $, selon les données du Census Bureau. À Bessemer, qui fait partie d’une bande industrialisée à l’extérieur de Birmingham qui regorgeait autrefois d’aciéries, ce chiffre était de 32 301 $.

«Nous voulons simplement ce qui nous est dû», a déclaré Kevin Jackson, un employé du centre de distribution.

Jackson, qui est noir, a comparé les salaires d’Amazon, qui commencent à 15 dollars de l’heure, soit environ le double du salaire minimum, à la fortune du fondateur et PDG de l’entreprise Jeff Bezos, dont la valeur nette se chiffre à des centaines de milliards.

«Quand vous donnez des coups de pied à un chien autant de fois, il va mordre», a déclaré Jackson. «Nous mordons.»

L’élection du syndicat chevauche le fait que Biden et les démocrates du Congrès poussent le «PRO Act», une loi qui remanierait le droit du travail pour faciliter la syndicalisation. Le projet de loi représente le changement le plus important du droit du travail depuis l’ère du New Deal et fait suite à une chute de plusieurs décennies de l’adhésion syndicale. En 1970, près d’un tiers de la main-d’œuvre américaine était syndiquée. En 2020, ce nombre était de 10,8%.

La Chambre a approuvé la refonte mardi sur un vote largement en ligne du parti, mais elle fait face à une défaite presque certaine au Sénat 50-50 où les principaux projets de loi nécessitent au moins 10 votes républicains pour éviter un flibustier.

Même sans cette loi, les dirigeants syndicaux affirment que le résultat d’Amazonie pourrait être un tremplin pour l’organisation syndicale à l’échelle nationale. Au niveau régional, une victoire fournirait une feuille de route pour une main-d’œuvre du Sud qui n’est pas habituée aux syndicats dans le cadre de l’économie courante.

Mary Kay Henry, présidente du Syndicat international des employés de service, a déclaré que les travailleurs de l’Alabama sont «inspirants» et a ajouté que son syndicat et d’autres surveillaient de près pendant qu’ils envisagent l’expansion.

Le déficit sudiste du travail organisé est flagrant: les 11 États de l’ancienne Confédération ont des lois dites de «droit au travail», qui permettent aux travailleurs des ateliers syndiqués de ne pas payer de cotisations syndicales alors même qu’ils conservent les avantages et la protection de l’emploi négociés par le syndicat. Cela affaiblit les syndicats en réduisant leurs effectifs et leur pouvoir de négociation. La plupart des États du Sud interdisent également aux employés du secteur public de négocier collectivement.

L’ensemble de la région accuse un retard par rapport au syndicat national lorsqu’il est mesuré en pourcentage de la main-d’œuvre. Par exemple, les Travailleurs unis de l’automobile comptent plus de 400 000 membres, mais seulement 12 000 dans les États du Sud, malgré l’abondance dans la région d’usines automobiles de propriété internationale et de fournisseurs associés.

Merritt, un expert de la politique ouvrière du Sud, a tracé une ligne droite entre l’économie d’avant la guerre civile et le climat actuel.

Avant l’abolition de l’esclavage, a-t-elle déclaré, les travailleurs blancs étaient menacés – explicitement ou implicitement – d’être remplacés par des esclaves, les privant de tout pouvoir de pression auprès des employeurs. Après l’émancipation, les ouvriers noirs libres et les ouvriers blancs pauvres ont dû rivaliser dans une économie agricole dévastée qui a eu du mal à se reconstruire après la guerre. Finalement, les industriels du Nord ont pénétré les marchés du Sud, rejoignant les barons blancs du Sud pour profiter d’une main-d’œuvre bon marché dans des industries telles que le textile, l’acier et les mines.

La tendance s’est poursuivie alors que l’économie régionale se développait avec des usines chimiques et des raffineries de pétrole au Texas et en Louisiane, la construction navale le long des côtes et, éventuellement, des usines automobiles du Texas aux Carolines.

Des générations d’élus du Sud – démocrates et républicains – ont perfectionné leur argumentaire auprès des entreprises extérieures.

«Ils ont toujours offert d’importants allégements fiscaux et ont essentiellement vendu des gens pour déménager leurs usines vers le sud en disant, écoutez, nous pouvons vous offrir des prix de la main-d’œuvre et des lois du travail extrêmement bas qui favoriseront toujours les employeurs», a déclaré Merritt.

Certains observateurs disent que l’histoire devrait tempérer les attentes.

«Le pouvoir politique des chefs d’entreprise et des chefs d’entreprise et le pouvoir antisyndical dans le Sud sont encore assez forts», a déclaré le professeur émérite de l’Université Duke, Robert Korstad, un expert de l’évolution des travailleurs du Sud. «Donc, ça ne va pas être quelque chose de facile.»

Amazon, qui a une longue histoire de riposte aux campagnes de syndicalisation, a tenu des sessions obligatoires pour dire aux travailleurs qu’un syndicat exigerait des cotisations alors qu’ils obtiendraient déjà le type d’indemnisation, y compris une assurance maladie, que les syndicats négocient.

«Nous pensons que nous offrons déjà tout ce que les syndicats demandent et que nous apprécions grandement la communication directe avec nos employés», a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Heather Knox.

Amazon a adressé un message similaire aux élus démocrates qui ont rejoint Appelbaum lors d’une récente visite. «Les membres du Congrès sont les bienvenus à Bessemer», indique une pancarte électronique sur le parking de l’établissement. « Veuillez égaler le salaire minimum de 15 USD / heure d’Amazon. »

Tous les députés de la Chambre avaient déjà appuyé une masse salariale de 15 $.

Les organisateurs syndicaux ont leur propre signe à Bessemer – un signe qui laisse entrevoir les possibilités politiques plus larges au-delà de la campagne. À l’extérieur de l’entrepôt d’Amazon se trouve une bannière représentant l’avocat des droits de vote Stacey Abrams – considéré comme l’un des premiers architectes de la victoire de Biden en Géorgie – en tant que personnage de «Rosie the Riveter», symbole emblématique du pouvoir des travailleurs.

«Nous pouvons le faire», lit-on sur la bannière.