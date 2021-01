Nous laissons fièrement la prochaine administration avec les mesures de sécurité frontalières les plus solides et les plus robustes jamais mises en place. Cela comprend des accords historiques avec le Mexique, le Guatemala, le Honduras et El Salvador, ainsi que plus de 450 miles de nouveau mur puissant.

Nous avons rétabli la force américaine au pays et le leadership américain à l’étranger. Le monde nous respecte à nouveau. S’il vous plaît, ne perdez pas ce respect.

Nous avons récupéré notre souveraineté en défendant l’Amérique aux Nations Unies et en nous retirant des accords mondiaux unilatéraux qui n’ont jamais servi nos intérêts. Et les pays de l’OTAN paient maintenant des centaines de milliards de dollars de plus que lorsque je suis arrivé il y a quelques années. C’était très injuste. Nous en payions le prix pour le monde. Maintenant, le monde nous aide.

Et peut-être le plus important de tous, avec près de 3 billions de dollars, nous avons entièrement reconstruit l’armée américaine – le tout fabriqué aux États-Unis. Nous avons lancé la première nouvelle branche des forces armées américaines en 75 ans: la Force spatiale. Et au printemps dernier, je me suis tenu au Kennedy Space Center en Floride et j’ai regardé les astronautes américains revenir dans l’espace à bord de fusées américaines pour la première fois depuis de très nombreuses années.

Nous avons revitalisé nos alliances et rallié les nations du monde pour qu’elles tiennent tête à la Chine comme jamais auparavant.

Nous avons anéanti le califat de l’Etat islamique et mis fin à la vie misérable de son fondateur et chef, al Baghdadi. Nous avons résisté au régime oppressif iranien et tué le plus grand terroriste du monde, le boucher iranien Qasem Soleimani.

Nous avons reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël et reconnu la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan.

Grâce à notre diplomatie audacieuse et à notre réalisme de principe, nous avons conclu une série d’accords de paix historiques au Moyen-Orient. Personne ne pensait que cela pouvait arriver. Les accords d’Abraham ont ouvert les portes d’un avenir de paix et d’harmonie, non de violence et d’effusion de sang. C’est l’aube d’un nouveau Moyen-Orient et nous ramenons nos soldats chez eux.

Je suis particulièrement fier d’être le premier président depuis des décennies à n’avoir déclenché aucune nouvelle guerre.

Surtout, nous avons réaffirmé l’idée sacrée qu’en Amérique, le gouvernement répond au peuple. Notre lumière directrice, notre étoile du Nord, notre conviction inébranlable a été que nous sommes ici pour servir les nobles citoyens de tous les jours de l’Amérique. Notre allégeance ne va pas aux intérêts spéciaux, aux sociétés ou aux entités mondiales; c’est à nos enfants, à nos citoyens et à notre nation elle-même.

En tant que président, ma priorité absolue, ma préoccupation constante, a toujours été le meilleur intérêt des travailleurs américains et des familles américaines. Je n’ai pas cherché le cours le plus facile; de loin, c’était en fait le plus difficile. Je n’ai pas cherché le chemin qui recevrait le moins de critiques. J’ai pris les batailles les plus difficiles, les combats les plus durs, les choix les plus difficiles parce que c’est ce que tu m’as choisi de faire. Vos besoins ont été mon premier et dernier objectif constant.

